Grzegorz Braun zniszczył wystawę w Sejmie. "Zwykły chuligan"

Europoseł Konfederacji Korony Polskiej zdjął ze sztalug kilka tablic, przełamał je na pół i zostawił na podłodze, następnie odszedł. Widać, że z posłem w momencie gdy niszczy on elementy wystawy rozmawia funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej .

- Całego zajścia nie widziałam. Powiedziano mi, że pan Braun coś podrzucał i niszczył. Staraliśmy się to położyć tak jak było - mówiła posłanka KO Katarzyna Piekarska .

- To jest nieprawdopodobne. Jedyne z czym mi się kojarzy ten człowiek, to jest obrażanie innych, wszystko niszczy. Zwykły chuligan, mam nadzieję, że wkrótce spotka się z prokuratorem - dodała.

- Braun ma tyle wspólnego z chrześcijańską miłością bliźniego, co ja z baletem, ani nie podskoczę, ani szpagatu nie zrobię - oceniła Piekarska.

Jak zauważyła posłanka KO, to jest wystawa o równości. - Pan Braun uważa, że równość jest tylko wtedy i to są te poglądy, z którymi on się zgadza. Na tym nie polega demokracja - podkreśliła.