"Grzegorz Braun wraz ze swoimi współpracownikami wtargnął do Narodowego Instytutu Kardiologii, wykrzykując hasła o segregacji sanitarnej" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Warszawa. Incydent w Instytucie Kardiologii. MZ: Wtargnął tam Grzegorz Braun

Jak dodano, "miał przy tym za nic zdrowie i życie ludzi leczonych" w Instytucie. "Co jeszcze musi zrobić, by obłożyć go infamią w życiu publicznym?" - zapytano w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Na wpis resortu zareagował minister Adam Niedzielski. "Wczoraj policja poinformowała o wykryciu sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu, a dziś musiała chronić pracowników i pacjentów Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie..." - napisał polityk na Twitterze.

Wpis resortu odnośnie incydentu w Narodowym Instytucie Kardiologii spotkał się także z natychmiastową reakcją Konfederacji. "Wiemy, że w Polsce władza nie jest przyzwyczajona do patrzenia jej na ręce, ale posłowie Konfederacji wykorzystują i będą wykorzystywać nadal instytucję interwencji poselskiej" - zaznaczono.

Braun w Instytucie Kardiologii. Nagranie z interwencji u Szumowskiego

Do sieci trafiło też nagranie, na którym najprawdopodobniej zarejestrowano część przebiegu "interwencji poselskiej" Grzegorza Brauna. W penym momencie widać, jak Łukasz Szumowski opuszcza swoje biuro, za nim rusza poseł Braun mówiąc: "Niech pan nie czmycha panie dyrektorze. Będzie pan badany alkomatem. Ja dokonuję tu zatrzymania".

Chwilę później między mężczyznami dochodzi do szarpaniny, a Braun krzyczy: "Pijak ucieka, pijak ucieka".

Interwencja Brauna. Szumowski: Jutro złożę zawiadomienie

Prof. Szumowski, który szefuje Narodowemu Instytutowi Kardiologii, przekazał, że poseł Braun z kilkoma osobami o nieznanej tożsamości wtargnął na teren szpitala, nie legitymując się, bez maseczek, niezgodnie z regulaminem instytutu, który nakazuje m.in. wypełnienie ankiety o szczepieniu przeciw COVID-19 lub kontakcie z osobą zakażoną.

- Braun w towarzystwie innych osób wtargnął na posiedzenie dyrekcji, gdzie omawialiśmy kwestię pomocy Ukrainie, m.in. tego, jakie środki trzeba wysłać do szpitala we Lwowie i uniemożliwił kontynuowanie spotkania - relacjonował Szumowski.

Jak przekazał, "Braun biegał po szpitalu, próbował wtargnąć z innymi osobami do pomieszczeń, gdzie leżą pacjenci, także najciężej chorzy po operacjach, nie licząc się z chorymi, nie szanując ludzkiego życia i zdrowa".

Poinformował również, że poseł naruszył jego nietykalność cielesną. - Rzucił się na mnie, krzycząc, że jestem pod wpływem alkoholu, krzyczał: "zatrzymajcie pijaka i przestępcę". (...) Nie nawykłem do tego, by osoby o wątpliwej reputacji próbowały nawiązać ze mną kontakt osobisty w taki sposób. Dla mnie to niepojęte, co ten człowiek ma w głowie - powiedział.

Szumowski dodał, że policja wyprosiła grupę z terenu Instytutu. - Dobrowolnie poddałem się badaniu alkomatem, żeby było to zaprotokołowane, że oczywiście nie spożywałem żadnego alkoholu - zaznaczył. Były minister zdrowia stwierdził też, że zachowanie posła, szczególnie w kontekście sytuacji geopolitycznej i wydarzeń na Ukrainie, destabilizujące pracę szpitala wpisuje się retorykę Putina.

Szef instytutu zapowiedział, że w środę złoży zawiadomienie do prokuratury. Zawiadomienie będzie dotyczyło zagrożenia życia i zdrowia pacjentów oraz naruszenia jego nietykalności.