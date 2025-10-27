Incydent przed ukraińskim konsulatem. Ambasador pokazał zdjęcie z Przemyśla
Ktoś zerwał ukraińską flagę sprzed konsulatu honorowego Ukrainy w Przemyślu. Zdaniem ambasadora Wasyla Bodnara zdarzenie jest wynikiem "fali antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych". Dyplomata zaapelował do policji oraz MSZ o wyjaśnienie sprawy oraz ustalenie i skazanie sprawców.
W skrócie
- Zerwano ukraińską flagę sprzed konsulatu honorowego Ukrainy w Przemyślu.
- Ambasador Ukrainy zaapelował do polskich władz o wyjaśnienie incydentu.
- Przypadki podobnych incydentów miały miejsce również w innych miastach, m.in. w Białej Podlaskiej.
Przed konsulatem honorowym Ukrainy w Przemyślu w poniedziałek doszło do zerwania ukraińskiej flagi. O incydencie poinformował ambasador Wasyl Bodnar.
"Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi ukraińskiej. (...) W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi Ukrainy w tym samym miejscu" - przekazał na platformie X dyplomata.
Bodnar załączył zdjęcie sprzed wejścia do budynku konsulatu. W poniedziałek rano wisiała tam jedynie flaga Polski.
Przemyśl. Z budynku konsulatu zerwano ukraińską flagę. Ambasador pokazał zdjęcie
Ambasador Ukrainy w Polsce wystąpił z apelem do polskiej policji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych "o podjęcie właściwych działań w celu znalezienia sprawców i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości".
Jak zauważył Wasyl Bodnar, polskie ustawodawstwo przewiduje w tym przypadku karę nawet roku pozbawienia wolności.
Incydent w Białej Podlaskiej. Tłum zerwał ukraińską flagę
Do głośnego incydentu z zerwaniem ukraińskiej flagi doszło w kwietniu w Białej Podlaskiej. Symbol ten wisiał na urzędzie miasta od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Zdarzenie miało miejsce podczas wiecu ówczesnego kandydata w wyborach prezydenckich. Zwolennicy Grzegorza Brauna rozłożyli drabinę przed urzędem miasta, a następnie usunęli z budynku ukraińską flagę.
Działania tłumu próbowała uniemożliwić policja. Jak wynikało z opublikowanych w mediach społecznościowych nagrań, na miejscu doszło do starć z funkcjonariuszami.