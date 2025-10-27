W skrócie Zerwano ukraińską flagę sprzed konsulatu honorowego Ukrainy w Przemyślu.

Ambasador Ukrainy zaapelował do polskich władz o wyjaśnienie incydentu.

Przypadki podobnych incydentów miały miejsce również w innych miastach, m.in. w Białej Podlaskiej.

Przed konsulatem honorowym Ukrainy w Przemyślu w poniedziałek doszło do zerwania ukraińskiej flagi. O incydencie poinformował ambasador Wasyl Bodnar.

"Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi ukraińskiej. (...) W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi Ukrainy w tym samym miejscu" - przekazał na platformie X dyplomata.

Bodnar załączył zdjęcie sprzed wejścia do budynku konsulatu. W poniedziałek rano wisiała tam jedynie flaga Polski.

Przemyśl. Z budynku konsulatu zerwano ukraińską flagę. Ambasador pokazał zdjęcie

Ambasador Ukrainy w Polsce wystąpił z apelem do polskiej policji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych "o podjęcie właściwych działań w celu znalezienia sprawców i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości".

Jak zauważył Wasyl Bodnar, polskie ustawodawstwo przewiduje w tym przypadku karę nawet roku pozbawienia wolności.

Incydent w Białej Podlaskiej. Tłum zerwał ukraińską flagę

Do głośnego incydentu z zerwaniem ukraińskiej flagi doszło w kwietniu w Białej Podlaskiej. Symbol ten wisiał na urzędzie miasta od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zdarzenie miało miejsce podczas wiecu ówczesnego kandydata w wyborach prezydenckich. Zwolennicy Grzegorza Brauna rozłożyli drabinę przed urzędem miasta, a następnie usunęli z budynku ukraińską flagę.

Działania tłumu próbowała uniemożliwić policja. Jak wynikało z opublikowanych w mediach społecznościowych nagrań, na miejscu doszło do starć z funkcjonariuszami.

