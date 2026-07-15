Incydent przed Pałacem Prezydenckim. 47-latek miał przy sobie broń

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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47-latek z przedmiotem przypominającym broń został zatrzymany przed Pałacem Prezydenckim. Mężczyzna podszedł do zabezpieczających obiekt funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i, jak relacjonowało RMF FM, domagał się spotkania z Karolem Nawrockim. Na miejsce wezwano policję.

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Pałac Prezydencki w Warszawie.
Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Domagał się rozmowy z NawrockimAndrzej KulpitaEast News

W skrócie

  • Przed Pałacem Prezydenckim zatrzymano 47-latka z przedmiotem przypominającym broń.
  • Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, odmówił oddania posiadanego przedmiotu, a policjanci zatrzymali go z użyciem siły.
  • Ustalono, że miał przy sobie replikę broni na kulki, nie było osób poszkodowanych.
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O incydencie, do którego doszło przed Pałacem Prezydenckim, jako pierwszy poinformował portal RMF24.

Mężczyzna podszedł do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa z przedmiotem przypominającym broń. Jak relacjonowała rozgłośnia, tłumaczył, że jest zwolennikiem prezydenta Nawrockiego i musi się z nim spotkać.

Warszawa. Incydent przed Pałacem Prezydenckim

- Mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń zbliżył się do funkcjonariuszy, którzy go wylegitymowali - potwierdził w rozmowie z Interią pułkownik Bogusław Piórkowski, rzecznik prasowy SOP, podkreślając, że nie było "większego zagrożenia".

47-latek odmówił oddania przedmiotu. Na miejsce zdarzenia wezwano policję. Mundurowi z użyciem siły zatrzymali mężczyznę.

Jak się okazało, niespodziewany gość był pod wpływem alkoholu. Broń, którą miał przy sobie, jest badana przez specjalistów.

Komunikat w związku z incydentem "w pobliżu ochranianego obiektu" wydała także Komenda Rejonowa Policji Warszawa I. "Dziś około godz. 8 policjanci ze Śródmieścia, po zgłoszeniu od funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, podjęli interwencję wobec mężczyzny, przebywającego w pobliżu ochranianego obiektu, którego zachowanie wzbudziło niepokój" - czytamy.

Mężczyzna z "repliką broni" przed Pałacem Prezydenckim

"Na miejscu wylegitymowano 47-latka, który miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zabezpieczyli również przedmiot, który mężczyzna posiadał przy sobie" - dodali funkcjonariusze.

Jak wyjaśniono, wstępne ustalenia wskazują, że była to "replika broni na kulki". "Mężczyzna nie kierował gróźb wobec żadnych osób, a w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał" - podkreślono.

47-latek został doprowadzony przez policjantów do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.

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