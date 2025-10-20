W skrócie Policja zatrzymała 44-letniego mieszkańca powiatu łosickiego podejrzewanego o groźby karalne i próbę podpalenia budynku z siedzibą Platformy Obywatelskiej w Warszawie.

Mężczyzna już wcześniej groził śmiercią premierowi Donaldowi Tuskowi na portalu X, a sprawa trafiła do sądu.

Incydent wywołał reakcje polityków, w tym Donalda Tuska, który odniósł się do rosnącej agresji w debacie publicznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zatrzymania 44-latka doszło w poniedziałek rano - poinformowali policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Mężczyzna podejrzewany jest o kierowanie gróźb karalnych oraz próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie w którym mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 14:20.

Warszawa. Incydent przed biurem PO. Podejrzewany groził premierowi

Warszawska policja doprecyzowała, że zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego.

"Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku" - podano w komunikacie.

"Tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów. To oraz wnikliwa analiza innych zdarzeń doprowadziły do przełomu w tej sprawie" - przekazała policja.

Informację o przełomie w sprawie przekazał na platformie X także szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Rozwiń

Próba podpalenia siedzimy PO. Sprawca wykrzykiwał hasła o ugrupowaniu

Do niebezpiecznego incydentu doszło w piątek po godzinie 15 niedaleko Sejmu, przed budynkiem, gdzie mieści się kawiarnia Czytelnik oraz Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej. Napastnik przed wejściem miał rozbić butelkę z nieznaną substancją.

O szczegółach poinformował poseł KO Witold Zembaczyński.

"Ktoś przed chwilą rzucił koktajl Mołotowa przy ul. Wiejskiej 12a i go podpalił" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

Zembaczyński dodał, że "sprawca uciekając wykrzykiwał coś na temat Platformy Obywatelskiej". Zaznaczył, że "rzucał (sprawca - red.) szkłem w stronę interweniującego świadka".

Donald Tusk o incydencie na ul. Wiejskiej. "Jestem świadomy"

- Koktajl Mołotowa, rzecz rzadka w Polsce, ale właściwie trudno się dziwić, jeśli z trybuny udostępnionej przez lidera opozycji przemawia pan Bąkiewicz, wzywając do wyrwania chwastów - skomentował zajście Donald Tusk.

Premier dodał, że jest świadomy bycia "obiektem krytyki, złości, czasami wściekłości", ale jednocześnie życzy sobie, aby głośno mówić o sukcesach Polski.

Tusk na czele "nowej formacji". Szczerba w ''Gościu Wydarzeń'': Zaczynamy bardzo konsekwentny marsz w kierunku roku 2027 Polsat News Polsat News