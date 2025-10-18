W piątek, w drzwi budynku przy ul. Wiejskiej, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej - według relacji świadków - ktoś próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa. Sprawca podpalający butelkę miał zostać odepchnięty, a ta rozbić się przed wejściem.

Komentując w sobotę to zajście Czarzasty ocenił, że wszystko zaczyna się od złego słowa. - Jeżeli się nie reaguje, będąc Kaczyńskim na takie słowa, że ludzie są chwastami, jeżeli się nie reaguje na to, że na ludzi trzeba spuścić napalm, to nie ma nic dziwnego w tym, że za chwilę w wielu miejscach padną kamienie i "koktajle Mołotowa" - stwierdził wicemarszałek Sejmu, który bierze udział w odbywającym się w Gdańsku Kongresie Wojewódzkim Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty: Jarosław Kaczyński chce być w tej chwili jak najbardziej radykalny

Wicemarszałek nawiązywał do słów prawicowego działacza Roberta Bąkiewicza, który przed tygodniem, podczas wiecu Prawa i Sprawiedliwości mówił: - Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę (...) sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły.

Czarzasty dopytywany przez dziennikarzy dlaczego PiS pozostawia sprawę bez komentarza stwierdził, że "im to odpowiada". - Dlatego, że Kaczyński chce być w tej chwili jak najbardziej radykalny. Chce pokonać Konfederację. W związku z tym wystawia (...) takich jak Bąkiewicz. Ci ludzie po prostu zezwalają na takie słowa, to jest prosta logika - ocenił.

Poproszony o ocenę działań koalicji rządowej po dwóch latach od wyborów parlamentarnych Czarzasty stwierdził, że wierzy w koalicję. - Uważam, że bilans tej koalicji będzie pozytywny i jest w dużej mierze pozytywny. Jeżeli utracimy wiarę w siebie, wiarę w koalicję, to nic z tego nie wyjdzie - powiedział.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreślił też, że jest to dopiero półmetek kadencji obecnego rządu.

- Jeżeli chodzi o rzeczy natury zasadniczej, to proszę zobaczyć, jaka jest inflacja. Pamiętacie, ta inflacja była 20-procentowa. Proszę zobaczyć, jaki jest wzrost gospodarczy - 3,5 proc. w tej chwili. Proszę zobaczyć, co się stało ze środkami, jeżeli chodzi o KPO, one wpłynęły - wymieniał współprzewodniczący Nowej Lewicy.

"Zostały dwie sprawy z rzeczy zasadniczych"

Czarzasty zwrócił też uwagę, że rząd zrealizował 12 ustaw istotnych dla jego ugrupowania, w tym m.in. ustawę o rencie wdowiej.

- Zostały dwie sprawy z rzeczy zasadniczych: kwestia związków partnerskich, z którą moim zdaniem wczoraj zrobiliśmy olbrzymi krok do przodu. Jednym to się może nie podobać, drugim może się to podobać. Ja uważam, że jest to krok do przodu. Zostaje kwestia aborcji. Mamy na to jeszcze dwa lata. Daję państwu gwarancję, że jeżeli chodzi o związki partnerskie, te sprawy zostaną przez ten Sejm przeprowadzone - zapewnił Czarzasty.

W piątek w Sejmie przedstawiciele PSL i Lewicy przedstawili szczegóły rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Projekt reguluje m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej.

W sobotę, podczas Kongresu Wojewódzkiego Nowej Lewicy w Gdańsku wybrane mają zostać władze pomorskich struktur partii na następne cztery lata.

