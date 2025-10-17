Incydent przed biurem Platformy Obywatelskiej. Zembaczyński o ataku
Poseł KO Witold Zembaczyński przekazał, że przed Biurem Krajowym Platformy Obywatelskiej w Warszawie doszło do ataku. "Ktoś rzucił koktajl Mołotowa przy ul. Wiejskiej 12a i go podpalił" - napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że "sprawca uciekając wykrzykiwał coś na temat PO". Jak dowiedziała się Interia, policja prowadzi czynności na miejscu zdarzenia. Z racji tego, że służby ustalają przebieg zdarzeń, to nie potwierdzają żadnej z wersji incydentu. Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Sprawcy nie pozostaną bezkarni" - przekazał.
W skrócie
- Przed Biurem Krajowym Platformy Obywatelskiej w Warszawie doszło do incydentu. Sprawca uciekł z miejsca, wykrzykując hasła dotyczące PO.
- Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Jak przekazała, w zdarzeniu nikt nie został ranny.
- Według polityków KO incydent jest powiązany z narastaniem mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.
Do niebezpiecznego incydentu doszło w piątek po godzinie 15 niedaleko Sejmu, przed budynkiem, gdzie mieści się kawiarnia Czytelnik oraz Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej. Napastnik przed wejściem miał rozbić butelkę z nieznaną substancją.
- Na ul. Wiejskiej trwają czynności policyjne w związku z incydentem - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Pacyniak z KRP I Śródmieście. Jak dodał, służby ustalają przebieg zdarzenia.
Oficer prasowy przekazał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
- Z racji tego, że ustalamy, co się tam wydarzyło, to nie możemy potwierdzić żadnej z wersji zdarzenia - dodał.
Incydent przed biurem Platformy Obywatelskiej. Witold Zembaczyński o ataku
O incydencie na ul. Wiejskiej poinformował poseł KO Witold Zembaczyński.
"Ktoś przed chwilą rzucił koktajl Mołotowa przy ul. Wiejskiej 12a i go podpalił" - napisał polityk w mediach społecznościowych.
Zembaczyński dodał, że "sprawca uciekając wykrzykiwał coś na temat Platformy Obywatelskiej". Zaznaczył, że "rzucał (sprawca - red.) szkłem w stronę interweniującego świadka".
Atak przed biurem PO. Szef MSWiA: Sprawcy nie pozostaną bezkarni
Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
"W sprawie ataku na siedzibę PO w Warszawie. Policja działa. Sprawcy nie pozostaną bezkarni" - przekazał w mediach społecznościowych.
Minister dodał, że "po obrzydliwych słowach Bąkiewicza apelowaliśmy do władz PiS o potępienie tej mowy nienawiści". Jak zaznaczył Kierwiński, "potępienia nie było, były zachwyty".
- Doszło do użycia pojemnika z nieznaną substancją palną przed tabliczką z napisem do biura - powiedział poseł KO Adrian Witczak w Polsat News. Jak dodał, teraz trwają próby ujęcia sprawcy.
- Na szczęście nikomu nic nie się nie stało - przekazał Witczak.
Polityk zaznaczył, że ta "sytuacja jest niepokojąca". - Widzimy do czego podgrzewanie nastrojów w Polsce przez polityków prowadzi - stwierdził.
- To sygnał, aby powiedzieć stanowcze "nie" takim działaniom. To czerwona lampka dla wszystkich, aby nie szerzyć negatywnych emocji - ocenił poseł.
Witczak powiedział, że policja ustala czy doszło do uszkodzenia mienia.
Kolejny poseł KO - Paweł Bliźniuk - w Polsat News przekazał, że prawdopodobnie doszło do próby podpalenia. - Poczekajmy na oficjalne stanowisko policji w tej sprawie - dodał.