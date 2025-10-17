Incydent przed biurem Platformy Obywatelskiej. Zembaczyński o ataku

W skrócie Przed Biurem Krajowym Platformy Obywatelskiej w Warszawie doszło do incydentu. Sprawca uciekł z miejsca, wykrzykując hasła dotyczące PO.

Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Jak przekazała, w zdarzeniu nikt nie został ranny.

Według polityków KO incydent jest powiązany z narastaniem mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

Do niebezpiecznego incydentu doszło w piątek po godzinie 15 niedaleko Sejmu, przed budynkiem, gdzie mieści się kawiarnia Czytelnik oraz Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej. Napastnik przed wejściem miał rozbić butelkę z nieznaną substancją.

- Na ul. Wiejskiej trwają czynności policyjne w związku z incydentem - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Pacyniak z KRP I Śródmieście. Jak dodał, służby ustalają przebieg zdarzenia.

Oficer prasowy przekazał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

- Z racji tego, że ustalamy, co się tam wydarzyło, to nie możemy potwierdzić żadnej z wersji zdarzenia - dodał.

Incydent przed biurem Platformy Obywatelskiej. Witold Zembaczyński o ataku

O incydencie na ul. Wiejskiej poinformował poseł KO Witold Zembaczyński.

"Ktoś przed chwilą rzucił koktajl Mołotowa przy ul. Wiejskiej 12a i go podpalił" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

Zembaczyński dodał, że "sprawca uciekając wykrzykiwał coś na temat Platformy Obywatelskiej". Zaznaczył, że "rzucał (sprawca - red.) szkłem w stronę interweniującego świadka".

Atak przed biurem PO. Szef MSWiA: Sprawcy nie pozostaną bezkarni

Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"W sprawie ataku na siedzibę PO w Warszawie. Policja działa. Sprawcy nie pozostaną bezkarni" - przekazał w mediach społecznościowych.

Minister dodał, że "po obrzydliwych słowach Bąkiewicza apelowaliśmy do władz PiS o potępienie tej mowy nienawiści". Jak zaznaczył Kierwiński, "potępienia nie było, były zachwyty".

- Doszło do użycia pojemnika z nieznaną substancją palną przed tabliczką z napisem do biura - powiedział poseł KO Adrian Witczak w Polsat News. Jak dodał, teraz trwają próby ujęcia sprawcy.

- Na szczęście nikomu nic nie się nie stało - przekazał Witczak.

Polityk zaznaczył, że ta "sytuacja jest niepokojąca". - Widzimy do czego podgrzewanie nastrojów w Polsce przez polityków prowadzi - stwierdził.

- To sygnał, aby powiedzieć stanowcze "nie" takim działaniom. To czerwona lampka dla wszystkich, aby nie szerzyć negatywnych emocji - ocenił poseł.

Witczak powiedział, że policja ustala czy doszło do uszkodzenia mienia.

Kolejny poseł KO - Paweł Bliźniuk - w Polsat News przekazał, że prawdopodobnie doszło do próby podpalenia. - Poczekajmy na oficjalne stanowisko policji w tej sprawie - dodał.

