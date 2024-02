- Pokaż pan swój majątek - zwrócił się do Donalda Tuska Jarosław Kaczyński, gdy jedna z osób na konwencji w Leżajsku nazwała go złodziejem i oskarżyła o "kłamstwo smoleńskie". Prezes PiS odniósł się do skierowanych w jego stronę zarzutów, a przy okazji kilkukrotnie nawiązał do formacji polskiego premiera. - Ci ludzie, którzy tutaj przyszli, źle trafili (...). Kulą w płot albo we własne kolano - skwitował.