Incydent na konferencji prezydenta. Przerwano transmisję

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Konferencja prasowa prezydenta Karola Nawrockiego w Juracie została przerwana z powodu nagłego zamieszania. Jedna z kobiet zasłabła i osunęła się na ziemię. Wezwano ratowników medycznych. Po wznowieniu rozmów z dziennikarzami głowa państwa przekazała, że udało się opanować sytuację.

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Prezydent w białej koszuli przemawia przy mikrofonie na tle drzew w Juracie, obok osoby w jasnych ubraniach.
Incydent na konferencji prezydenta w JuracieX/Kancelaria Prezydenta RPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W trakcie konferencji prasowej Karola Nawrockiego w Juracie jedna z kobiet zasłabła, co spowodowało chwilowe przerwanie wydarzenia.
  • Konferencja była częścią dwudniowego forum "Przyszłość.pl", skierowanego do uczestników w wieku od 18 do 26 lat, zorganizowanego w rezydencji prezydenta.
  • Według relacji prezydenta sytuacja została opanowana przez ratowników medycznych.
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Po sesji pytań i odpowiedzi, w ramach odbywającego się w Juracie wydarzenia "Przyszłość.pl", prezydent wziął udział w konferencji prasowej.

Karol Nawrocki dawał do zrozumienia, że jest zadowolony z przebiegu spotkania z młodzieżą, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju Polski. W trakcie jednak rozmowa z dziennikarzami została przerwana.

Jurata. Incydent na konferencji prezydenta. Przerwano transmisję

Jedna z uczestniczek nagle osunęła się na ziemię. Prezydent, widząc poruszenie, odszedł od mikrofonu, by jej pomóc. - Przerwiemy na moment - powiedział. W tle słychać było, jak pewien mężczyzna proponuje oddanie swojej wody, ktoś inny natomiast sugeruje wezwanie ratowników. - Już biegną - słychać na transmisji.

Po chwili operatorzy nadający obraz na profilu Kancelarii Prezydenta w mediach społecznościowych wyłączyli mikrofony, a wkrótce potem także kamery. Transmisja została wstrzymana na około pięć minut.

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- Najważniejsze, że wszystko jest dobrze. Jak mówią mi ratownicy medyczni, wszystko wróciło do normy - przekazał później Nawrocki. Dodał, że takie sytuacje często się zdarzają, zwłaszcza gdy temperatura jest wysoka, a dodatkowo człowieka ogarnia pewnego rodzaju stres związany z uczestnictwem w takim wydarzeniu.

Młodzież w rezydencji prezydenta w Juracie. Konferencja "Przyszłość.pl"

W sobotę na terenie prezydenckiego ośrodka w Juracie rozpoczęło się dwudniowe forum "Przyszłość.pl", skierowane do osób w wieku od 18 do 26 lat. Wydarzenie jest poświęcone rozmowom na temat budowania potencjału Polski, ale poza poważniejszymi panelami zorganizowano również część artystyczną, w tym m.in. występ Skolima i koncert "Chopin nad Bałtykiem".

- Po tym, co dzisiaj widzimy, nie wyobrażam sobie, aby nie zrobić kolejnego spotkania wokół przyszłości - powiedział prezydent podczas odpowiadania na pytania uczestników.

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Jak tłumaczył Nawrocki, młodzież nie ma dziś poczucia sprawczości. - Ja prezydentem zostałem właśnie po to, aby to zmienić. Musimy się słyszeć i musimy się rozumieć. Ja muszę was słuchać i dlatego zaprosiłem was do Juraty - powiedział.

Według prezydenta na "Przyszłość.pl" zgłosiło się blisko dwa tysiące osób. Ostatecznie obecnych mogło być jedynie około 800, ponieważ na tyle pozwalały wymogi bezpieczeństwa. Przyszła edycja - jak mówił Nawrocki - być może zostanie zorganizowana w innym miejscu.

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