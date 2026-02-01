W skrócie Strona białoruska przeprowadziła kolejną próbę rozpoznania i sprawdzenia reakcji polskich systemów obrony powietrznej z użyciem obiektów o charakterze balonów.

Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną, nie stwierdzając zagrożenia.

Podobne incydenty z balonami odnotowano także na Litwie, gdzie przed kilkoma dniami czasowo zamknięto lotnisko w Wilnie.

Opisywana przez Dowództwo Operacyjne RSZ białoruska operacja wpisuje się w ciąg zdarzeń o charakterze hybrydowym, mających na celu destabilizację sytuacji w Polsce.

W nocy z soboty na niedzielę "podjęto ponowną próbę rozpoznania i sprawdzenia reakcji systemów obrony powietrznej RP, które zarejestrowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów" - czytamy w komunikacie na platformie X.

W monitoring obiektów zaangażowano systemy radiolokacyjne. Nie stwierdzono zagrożenia dla przestrzeni powietrznej Polski.

Granica polsko-białoruska. Wojsko odnotowało wlot balonów

"Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i instytucjami i na bieżąco przekazuje zebrane dane dotyczące zaobserwowanych obiektów" - przekazano w oświadczeniu.

Do interwencji na polsko-białoruskim pograniczu doszło również poprzedniej nocy. Informowano wówczas o podjęciu działań prewencyjnych polegających m.in. na "ograniczeniu w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego".

Do podobnych incydentów z balonami zmierzającymi z Białorusi w kierunku Polski dochodziło już wcześniej. W styczniu balony przemytnicze wleciały na teren Podlasia - w Białymstoku i Wierzchłowcach.

Przy obiektach zabezpieczono łącznie 3 tys. paczek papierosów. Kolejny balon odkryto w Krasnoborkach, gdzie znaleziono 2 tys. paczek papierosów. Sytuacja przy granicy z Białorusią była monitorowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Litwa. Lotnisko w Wilnie tymczasowo zamknięte. "Atak hybrydowy"

Wrogie działania o charakterze hybrydowym są kierowane również przeciwko Litwie.

Lotnisko w Wilnie zostało we wtorek tymczasowo zamknięte z powodu podejrzenia naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony. Operacje lotnicze wznowiono po godzinie.

Litwa twierdzi, że balony wykorzystywane są przez przemytników papierosów, ale jednocześnie oskarża przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę o brak reakcji, określając te działania jako formę "ataku hybrydowego".

