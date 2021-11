Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Na teren Polski weszły trzy umundurowane osoby z bronią

Polska

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował o kolejnej prowokacji na granicy polsko-białoruskiej. Przekazał, że we wtorek w nocy polscy żołnierze zauważyli trzy umundurowane osoby z bronią. Po próbie nawiązania kontaktu przeładowały one broń i oddaliły się w kierunku Białorusi. W związku z incydentem przy granicy do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został chargé d’affaires Republiki Białorusi.

Zdjęcie Granica polsko-białoruska / Jakub Kaminski/ / East News