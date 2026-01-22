Incydent na granicy Polski z Białorusią. Wojsko o "wzmożonej aktywności"
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wzmożonej aktywność bezzałogowych statków powietrznych nad granicą polsko-białoruską. "Tego rodzaju incydenty wpisują się w działania o charakterze hybrydowym" - przekazał DORSZ, podkreślając, że wydarzenia był monitorowane i nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.
W skrócie
- Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o wzmożonej aktywności niewielkich bezzałogowych statków powietrznych nad granicą polsko-białoruską.
- Systemy radiolokacyjne wojsk monitorował incydent, nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP.
- Według wojska zdarzenie wpisuje się w działania hybrydowe prowadzone przez Białoruś przeciwko Polsce.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Wojsko poinformowało o zwiększonej aktywność niewielkich statków powietrznych nad granicą polsko-białoruską. Incydent miał być nieprzerwanie monitorowany przez systemy radiolokacyjne.
"Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP" - przekazało dowództwo.
Niewielkie bezzałogowce nad granicą polsko-białoruska. "Nie stwierdzono zagrożenia"
Najwięcej niewielkich statków nad granicą Polski z Białorusią miało pojawić się w środę wieczorem. W ocenie wojskowych incydent wpisuje się w działania hybrydowe prowadzone przeciwko Polsce z terytorium Białorusi.
"Celem jest destabilizacja sytuacji bezpieczeństwa oraz testowanie systemu obrony przestrzeni powietrznej RP" - poinformowało dowództwo.
Wojsko zapewniło, że na bieżąco monitoruje sytuację na wschodniej granicy kraju i "pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej".