Incydent na granicy Polski z Białorusią. Wojsko o "wzmożonej aktywności"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wzmożonej aktywność bezzałogowych statków powietrznych nad granicą polsko-białoruską. "Tego rodzaju incydenty wpisują się w działania o charakterze hybrydowym" - przekazał DORSZ, podkreślając, że wydarzenia był monitorowane i nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.