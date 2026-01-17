W skrócie Władze Polski 2050 nie podjęły decyzji w sprawie procedury wyboru nowego lidera. Przebywający w Dubaju Szymon Hołownia miał rozłączyć się podczas wideokonferencji.

Podczas II tury głosowania zawiodły systemy informatyczne, a część polityków ugrupowania jest zdania, że mogło dojść do cyberataku.

Dorota Gawryluk oraz Jan Wróbel skomentowali sytuację w "Kalejdoskopie Wydarzeń". Według dziennikarki wybory lidera w PL2050 to "zarządzanie masą upadłościową".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę władze Polski 2050 miały zdecydować, jakie kroki należy podjąć w związku z unieważnieniem drugiej tury głosowania w wyborach nowego lidera. Podczas poniedziałkowego głosowania zawiodły systemy informatyczne, a według polityków ugrupowania mogło dojść do cyberataku.

Wyborów w Polsce 2050 nierozstrzygnięte. Dorota Gawryluk: Były marszałek przerwał łączenie

W programie "Kalejdoskop Wydarzeń" Dorota Gawryluk przekazała informację, że decyzji w sprawie wyborów nie podjęto ze względu na Szymona Hołownię.

- Pojechał do Dubaju. Wczoraj miała być decyzja, czy powtórzyć te wybory, czy pierwszą turę, czy drugą. Okazało się, że poseł, były marszałek, przerwał łączenie i odłożono decyzję. Miał prawo być zmęczony, bo w Dubaju nie była 23.00, jak twierdzą jego koledzy, tylko trzy godziny więcej - przekazała dziennikarka.

Rozwiń

Przyszłość Polski 2050 pod znakiem zapytania. "Zarządzanie masą upadłościową"

- Koalicja umiera ze strachu, że rozsypie się Polska 2050 - powiedział Jan Wróbel i stwierdził, że postawy Szymona Hołowni, który pojechał do Dubaju, by stamtąd głosować w wyborach lidera stworzonej przez siebie partii, "nie da się obronić".

- To jest kwestia zarządzania masą upadłościową, bo wiadomo, że część posłów Polski 2050 pójdzie na listach z Platformą Obywatelską w następnych wyborach, więc tylko o to chodzi - stwierdziła Dorota Gawryluk.

Więcej odcinków "Kalejdoskopu Wydarzeń" znajdziesz na kanale na YouTube oraz na portalu Polsatnews.pl.

"Polityczny WF": Polska 2050 jak Partia Razem? Hołownia obmyśla plan INTERIA.PL