Po raz drugi stwierdzono brak kworum na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego - poinformował w środę rzecznik instytucji Igor Zgoliński. Tym samym znów nie udało się wyłonić pięciu kandydatów na prezesa SN. Kolejne posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na czwartek. Rzecznik wyraził nadzieję, że odbędzie się ono "w całości i bez przeszkód".
- Po raz drugi nie udało się uzyskać kworum na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.
- Na środowym zgromadzeniu obecnych było 51 sędziów, przy wymaganej liczbie co najmniej 75.
- Kolejne posiedzenie mające wyłonić kandydatów na I prezesa SN zaplanowano na czwartek.
W tym tygodniu odbyły się już dwa posiedzenia Sądu Najwyższego, zwołane w celu wyłonienia kandydatów na I prezesa SN. Zarówno wtorkowe, jak i środowe posiedzenie nie przyniosło jednak oczekiwanych skutków.
Rzecznik prasowy instytucji Igor Zwoliński poinformował, że podczas drugiego posiedzenia również stwierdzono brak niezbędnego kworum.
- Zgromadzenie zakończyło się po sprawdzeniu listy obecności. Zostało ustalone, że ta grupa sędziów, która stawiła się, nie wypełnia wymaganego kworum i został wyznaczony kolejny, trzeci termin tego posiedzenia na czwartek na godz. 10 - przekazał na konferencji prasowej.
Brak kworum na posiedzeniu SN. Kto zastąpi Małgorzatę Manowską?
W środowym Zgromadzeniu wzięło udział 51 sędziów, podczas gdy wymagana była obecność co najmniej 75 jego członków. Zdaniem Zgolińskiego "jutro zgromadzenie będzie mogło się odbyć formalnie w całości i bez przeszkód".
Jak dodał rzecznik, na ten moment kandydatury na I prezesa Sądu Najwyższego są czysto spekulacyjne, a oficjalny komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany dopiero po zakończeniu Zgromadzenia Ogólnego.
Do wyłonienia pięciorga kandydatów chętnych przejąć fotel I prezesa SN po Małgorzacie Manowskiej niezbędna jest jednak określona liczba sędziów na danym posiedzeniu. Kworum to zmniejsza się z każdym kolejnym zwołanym Zgromadzeniem.
Podczas trzeciej próby wybór kandydatów może zostać dokonany przy obecności co najmniej 32 członków Zgromadzenia.
Kadencja Małgorzaty Manowskiej zakończy się w maju tego roku. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym jego I prezes jest powoływany przez prezydenta na sześcioletnią kadencję spośród pięciu kandydatów wybranych przez Zgromadzenie.
Spór w Sądzie Najwyższym. Wkrótce kolejne Zgromadzenie Ogólne
Podczas pierwszego posiedzenia w Sądzie Najwyższym obecnych było 48 z 84 wymaganych sędziów.
Ci, którzy nie przyszli na zgromadzenie, podkreślili, że zwołała je "osoba powołana na urząd Pierwszego Prezesa SN z naruszeniem Konstytucji RP i ustawy o Sądzie Najwyższym". Sędziowie dodali, że spotkanie nie jest w istocie Zgromadzeniem Ogólnym SN, ponieważ uczestniczą w nim osoby powołane "po przeprowadzeniu dotkniętymi wadami postępowań".
Od czasu reform wprowadzonych przez rząd PiS w 2018 roku w Sądzie Najwyższym istnieje nieformalny podział na "starych" sędziów powołanych do SN przed 2018 r. i "nowych" sędziów powołanych po 2017 r.
Wtorkowe oświadczenie w sprawie wyłonienia kandydatów na I prezesa SN wystosowała grupa "starych sędziów".
