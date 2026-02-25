W skrócie Po raz drugi nie udało się uzyskać kworum na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.

Na środowym zgromadzeniu obecnych było 51 sędziów, przy wymaganej liczbie co najmniej 75.

Kolejne posiedzenie mające wyłonić kandydatów na I prezesa SN zaplanowano na czwartek.

W tym tygodniu odbyły się już dwa posiedzenia Sądu Najwyższego, zwołane w celu wyłonienia kandydatów na I prezesa SN. Zarówno wtorkowe, jak i środowe posiedzenie nie przyniosło jednak oczekiwanych skutków.

Rzecznik prasowy instytucji Igor Zwoliński poinformował, że podczas drugiego posiedzenia również stwierdzono brak niezbędnego kworum.

- Zgromadzenie zakończyło się po sprawdzeniu listy obecności. Zostało ustalone, że ta grupa sędziów, która stawiła się, nie wypełnia wymaganego kworum i został wyznaczony kolejny, trzeci termin tego posiedzenia na czwartek na godz. 10 - przekazał na konferencji prasowej.

Brak kworum na posiedzeniu SN. Kto zastąpi Małgorzatę Manowską?

W środowym Zgromadzeniu wzięło udział 51 sędziów, podczas gdy wymagana była obecność co najmniej 75 jego członków. Zdaniem Zgolińskiego "jutro zgromadzenie będzie mogło się odbyć formalnie w całości i bez przeszkód".

Jak dodał rzecznik, na ten moment kandydatury na I prezesa Sądu Najwyższego są czysto spekulacyjne, a oficjalny komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany dopiero po zakończeniu Zgromadzenia Ogólnego.

Do wyłonienia pięciorga kandydatów chętnych przejąć fotel I prezesa SN po Małgorzacie Manowskiej niezbędna jest jednak określona liczba sędziów na danym posiedzeniu. Kworum to zmniejsza się z każdym kolejnym zwołanym Zgromadzeniem.

Podczas trzeciej próby wybór kandydatów może zostać dokonany przy obecności co najmniej 32 członków Zgromadzenia.

Kadencja Małgorzaty Manowskiej zakończy się w maju tego roku. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym jego I prezes jest powoływany przez prezydenta na sześcioletnią kadencję spośród pięciu kandydatów wybranych przez Zgromadzenie.

Spór w Sądzie Najwyższym. Wkrótce kolejne Zgromadzenie Ogólne

Podczas pierwszego posiedzenia w Sądzie Najwyższym obecnych było 48 z 84 wymaganych sędziów.

Ci, którzy nie przyszli na zgromadzenie, podkreślili, że zwołała je "osoba powołana na urząd Pierwszego Prezesa SN z naruszeniem Konstytucji RP i ustawy o Sądzie Najwyższym". Sędziowie dodali, że spotkanie nie jest w istocie Zgromadzeniem Ogólnym SN, ponieważ uczestniczą w nim osoby powołane "po przeprowadzeniu dotkniętymi wadami postępowań".

Od czasu reform wprowadzonych przez rząd PiS w 2018 roku w Sądzie Najwyższym istnieje nieformalny podział na "starych" sędziów powołanych do SN przed 2018 r. i "nowych" sędziów powołanych po 2017 r.

Wtorkowe oświadczenie w sprawie wyłonienia kandydatów na I prezesa SN wystosowała grupa "starych sędziów".

