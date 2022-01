W sporze toczącym się w PGG związkowcy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia ub. roku weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi - nieoficjalnie mowa była o kwocie 1,5 tys. zł jednorazowej wypłaty dla pracowników dołowych i mniejszych kwotach dla pozostałych. Oczekują także wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł, wobec 7829 zł obecnie.

Reklama

Impas w PGG. Powodem płace dla górników

Środowe rozmowy w siedzibie PGG zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Od rana w kopalniach PGG trwa referendum strajkowe, które ma zakończyć się w czwartek przed południem. O tej samej porze związkowcy mają spotkać się z Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych.



Kolejnego dnia po spotkaniu w Warszawie, w piątek, spotka się związkowy sztab protestacyjno-strajkowy. Na razie związki podtrzymują ustalony harmonogram protestów, którego częścią ma być bezterminowa blokada wysyłki węgla z kopalń do elektrowni od 17 stycznia.



Lider związku Siepień'80 w PGG Rafał Jedwabny określił środowe mediacje w PGG "dziwnymi". Jak mówił, w poniedziałek związkowcy zgodzili się na przerwanie rozmów do środy, licząc na zbliżenie stanowisk. Jednak krótko przed rozpoczęciem negocjacji otrzymali zaproszenie na czwartkowe spotkanie w Warszawie ws. sytuacji PGG i postulatów strony społecznej. - Czyli w Warszawie już zdecydowano, że dziś porozumienia nie będzie - mówił związkowiec, informując, że w środę ze strony PGG nie padły żadne propozycje płacowe.



Górnicy a PGG. Związkowy krytycznie o PiS

Szef Związku Zawodowego Górników Dołowych Jerzy Demski ubolewał, że stroną obecnych działań związków są dziś politycy PiS, którzy za rządów PO-PSL wspierali górników w protestach. Na dowód związkowiec zaprezentował zdjęcie z manifestacji w 2015 r. przeciwko planom rządu Ewy Kopacz wobec górnictwa, na którym przy związkowych liderach stoją obecni śląscy parlamentarzyści PiS. - Z jednej strony nas ratowano, teraz chce się nas pogrążyć - ocenił Demski.



Prawdopodobnie również w czwartek Senat będzie głosował ustawę tworzącą system publicznego wsparcia dla górnictwa, przyjętą przez Sejm 17 grudnia. Dwie połączone senackie komisje zarekomendowały w środę odrzucenie tej ustawy. Zdaniem prezesa PGG Tomasza Rogali, ustawa jest kluczowa także dla rozmów toczących się obecnie w PGG.



- Zarząd zadeklarował gotowość do rozmów, ale (...) warunkiem koniecznym jest to, aby przeprocedowana została droga parlamentarna. Innymi słowy muszą być zapewnione środki na funkcjonowanie PGG w roku 2022, żeby rozmawiać o tych elementach wrażliwych, jakimi są wynagrodzenia - powiedział po środowych rozmowach prezes największej górniczej spółki.



- Taka jest konieczność - w pierwszej kolejności finansowanie, a dopiero w drugiej kolejności, z natury rzeczy, kwestie kosztowe, czyli związane z wynagrodzeniami - dodał Rogala, określając rozmowy ze związkami jako "bardzo trudne i bardzo newralgiczne".



- Mam nadzieję, że po zakończeniu drogi legislacyjnej będziemy mogli do tych rozmów wrócić i zakończyć je pozytywnie - w sposób, który będzie satysfakcjonował obie strony - na pewno nie w 100 procentach, ale jakiś kompromis może wtedy uda się wypracować - podsumował prezes PGG.



- Dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym mówimy: najpierw Sejm, najpierw zagwarantowanie środków, a później wracamy do tych rozmów. Chodzi o to, żeby zachować właściwą kolejność i logiczną naturę rzeczny - tłumaczył.

PGG broni się ustawą. Górnicy nie rezygnują z protestu

Rogala zapewnił, że obecnie PGG ma środki na wypłaty dla pracowników - także na wynagrodzenia w lutym oraz wypłacaną tradycyjnie do połowy lutego tzw. 14. pensję. Jeżeli jednak wkrótce nie wejdzie w życie przewidziany ustawą system publicznego wsparcia dla górnictwa, PGG będzie musiała szukać alternatywnych możliwości finansowania. Obecnie spółce sprzyja sytuacja rynkowa, pozwalająca sprzedawać część węgla w cenach wyższych niż te obowiązujące w długoterminowych relacjach z krajową energetyką.

W ocenie szefa PGG, czwartkowe spotkanie w MAP będzie dobrą płaszczyzną do omówienia całokształtu procesu, w jakim jest obecnie górnictwo - chodzi zarówno o procedowaną w parlamencie ustawę, jak i przygotowywany wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla sektora węglowego.



Pytany, czy - jak mówią związkowcy - szefowie spółek węglowych, na polecenie MAP, faktycznie analizują możliwości zamykania kopalń wcześniej niż zapisano to w umowie społecznej dla branży, Tomasz Rogala powiedział, że nie ma tego typu poleceń z MAP.



- Jest dużo różnego rodzaju analiz i modeli, które wykonujemy, i które są naturalną rzeczą w tak dużym procesie, o tak dużej wartości. Tego typu plotki, pomówienia, trzeba wyjaśniać. Na żądanie Komisji Europejskiej musimy składać wyjaśnienia i modele, dotyczące różnego rodzaju elementów. Nic złego się nie dzieje - zapewnił prezes.



W środę w kopalniach rozpoczęło się dwudniowe referendum strajkowe, natomiast na 17 stycznia związkowcy zapowiedzieli rozpoczęcie bezterminowej blokady wysyłki węgla z kopalń do elektrowni. Wcześniej związki dwukrotnie prowadziły podobny protest - w grudniu przez dobę, a w styczniu przez dwie doby.



- Zawsze protesty mają swoje konsekwencje. W pierwszej kolejności straty, ponieważ nie sprzedajemy produktu, który wyjeżdża (z kopalń - red.) - one są trudne do nadrobienia. Druga grupa konsekwencji to straty wizerunkowe i konsekwencje wzmacniające argumentację oponentów węgla co do tego, żeby skracać okres żywotności kopalń - skomentował szef PGG Tomasz Rogala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnicy ratują życie innym. Śląska solidarność w "Raporcie" Polsat News