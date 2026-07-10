Immunitet wiceministra pod lupą. Wniosek z prokuratury trafi do Sejmu

Anna Nicz

Anna Nicz

Do Sejmu trafi wniosek o uchylenie immunitetu Arkadiusza Myrchy, posła KO i wiceministra sprawiedliwości - informuje tvn.24.pl. Polityk w trakcie ciszy wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych grafikę agitującą na rzecz Rafała Trzaskowskiego. Po kilku godzinach wpis został usunięty, a Myrcha przeprosił i tłumaczył, że doszło do błędu technicznego.

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Arkadiusz Myrcha w granatowym garniturze, siedzi samotnie wśród zielonych ławek sejmowych z urządzeniem w ręku.
Arkadiusz MyrchaMarysia ZawadaReporter

Do Sejmu trafi wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Arkadiusza Myrchy, posła Koalicji Obywatelskiej, wiceministra sprawiedliwości - przekazała w rozmowie z tvn.24.pl prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej. Chodzi o podejrzenie złamania ciszy wyborczej.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma dostać pismo w tej sprawie w piątek.

Prokuratura: Będzie wniosek o uchylenie immunitetu Myrchy

Zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia agitacji wyborczej przez Myrchę złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. 

Chodzi o wpis w mediach społecznościowych, który polityk KO opublikował przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w 2025 roku. W sobotę 17 maja na jego profilu pojawiła się grafika z hasłem "W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego".

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Na informację o wniosku w sprawie immunitetu zareagował w piątek Dariusz Matecki.

"Jest wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Pytam publicznie: a gdzie wniosek o uchylenie immunitetu Kamili Gasiuk-Pihowicz, która w tym samym czasie co Myrcha złamała ordynarnie ciszę wyborczą publikując treści agitacyjne?" - napisał na platformie X.

Wybory 2025. Myrcha podejrzany o agitację

Wspomniany wpis z soboty 17 maja po kilku godzinach wpis został usunięty, zaś Myrcha przyznał się do publikacji.

"Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam" - napisał na portalu X.

"Liczę, że wyciągnięte będą surowe konsekwencje. To kpina, że ktoś taki odpowiada za wymiar sprawiedliwości" - napisał wówczas Dariusz Matecki na portalu X. Dodał, że zgłosił naruszenie ciszy wyborczej przez wiceministra na numer 112 i do NASK.

Do sytuacji odniósł się również poseł PiS Jacek Sasin, który na portalu X napisał, że wiceminister złamał prawo agitując podczas ciszy wyborczej. " 'Prawo, jak oni je rozumieją' - to bezczelność, bezkarność i pogarda dla obywateli. Pycha kroczy przed upadkiem" - podkreślił Sasin.

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