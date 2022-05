Immunitet Tomasza Grodzkiego. Senat odrzucił wniosek prokuratury

Polska

Senat nie zgodził się, by marszałek izby Tomasz Grodzki został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Przeciw wnioskowi prokuratury głosowało w środę wieczorem 52 senatorów, a za uchyleniem immunitetu - 47. Jak ocenił Grodzki, działania śledczych przeciw niemu, a także medialne publikacje o łapówkach, jakie rzekomo przyjmował, "wiążą się ze służbą Polsce na stanowisku marszałka Senatu". - Odbieram to jako stricte polityczną akcję - uznał. Z kolei senatorowie PiS pytali go, czy nie lepiej byłoby, gdyby sam zrzekł się immunitetu i stanął przed sądem.

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki / Pawel Wodzynski / East News