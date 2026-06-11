Za uchyleniem Mentzenowi immunitetu głosowało 227 posłów, przy czym niezbędnych do tej decyzji było 231 głosów. Oznacza to, że wniosek policji został odrzucony.

- Teoretycznie chcecie mi odebrać immunitet za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że chodzi o co innego - komentował w środę Mentzen.

Mentzen nie stracił immunitetu. Zabrakło czterech głosów

Po głosowaniu podziękował w mediach społecznościowych posłom, którzy zagłosowali przeciwko.

"Sejm nie zgodził się na uchylenie mi immunitetu za racę na Marszu Niepodległości! Potrzeba było 231 głosów, Tuskowi udało uzbierać się ich tylko 227 :) Bardzo dziękuję wszystkim posłom, którzy nie zgodzili się na skazywanie opozycji za krytykę rządu!" - napisał Mentzen.

Za uchyleniem Mentzenowi immunitetu zagłosowało 152 ze 156 posłów Koalicji Obywatelskiej - przeciw był Robert Dowhan, 3 nie wzięło udziału w głosowaniu. Spośród parlementarzystów PSL-TD 28 było za, 3 nie brało udziału, wstrzymał się poseł Jarosław Rzepa.

Do wniosku przychyliła się cała Nowa Lewica (21 posłów), z koalicyjnych Centrum i Polski 2050 za głosowało łącznie 22 z 30 biorących udział. 6 posłów nie głosowało, przeciw opowiedział się Sławomir Ćwik, wstrzymał się od głosu Adam Luboński.

Przeciwko wnioskowi zagłosowały opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, KPP oraz 4 posłowie niezrzeszeni, 3 przedstawicieli koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia oraz partia Razem (4 głosy przeciw).

"Dzisiaj Partia Razem obroniła lidera Konfederacji przed odpowiedzialnością za wykroczenie. Niedaleko upadł Zandberg od Mentzena. Wstyd i żenada" - napisał po głosowaniu Tomasz Trela z Nowej Lewicy.

Immunitet Sławomira Mentzena. W tle incydent z racą

W środę Sejm pochylił się nad sprawozdaniem komisji ws. wniosku policji o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności posła Konfederacji Sławomira Mentzena. Chodzi o wykroczenie, którego polityk dopuścił się podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. W związku z odpaleniem przez Mentzena racy w czasie wydarzenia, komisja zawnioskowała o wyrażenie zgody a pozbawienie posła immunitetu.

Dzień przed decyzją Mentzen komentował sytuacje w Sejmie, podkreślając, że jego zdaniem w rzeczywistości nie chodzi o sam incydent z racją. Podkreślił, że w przeszłości wielokrotnie dopuszczał się tego typu zachowań.

- I nigdy nie miałem z tym żadnego problemu. Za każdym razem zdjęcia i nagrania z tego odpalania rac umieszczałem w swoich mediach społecznościowych. Nikt mi nawet palcem nie pokiwał. (…) Dopiero teraz. A wiecie dlaczego? Bo teraz stałem na tle baneru z treścią: "Polska dziś się upomina, zwrócić Tuska do Berlina" - stwierdził.

Mentzen wyjaśnił również, dlaczego sam nie zrzekł się immunitetu. - Jeżeli immunitet ma czemukolwiek służyć, jeżeli immunitet ma dalej istnieć w naszym porządku prawnym, to immunitet powinien bronić opozycji przed rządem. Immunitet powinien gwarantować prawo opozycji do swobodnego krytykowania rządu - wyjaśnił.





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