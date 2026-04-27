W skrócie Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Mariusza Kamińskiego, europosła PiS.

Sprawa dotyczy działań Kamińskiego jako szefa CBA w latach 2007-2009, związanych ze śledztwem dotyczącym domu Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Wniosek został skierowany do komisji JURI, która przygotuje sprawozdanie przed głosowaniem całej izby.

- Właściwe organy Polski zwróciły się do mnie o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu - poinformowała w poniedziałek szefowa PE Roberta Metsola, otwierając w poniedziałek czterodniowe posiedzenie PE w Strasburgu.

Jak dodała, skierowała wniosek do komisji ds. prawnych JURI.

O uchylenie immunitetu Kamińskiego zwrócił się do PE 31 marca prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodziło o działania Kamińskiego z l.2007-2009 jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, związane z "założoną tezą", że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy kupili dom w Kazimierzu Dolnym na podstawioną osobę.

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do JURI, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana do przygotowania tego dokumentu w określonym terminie, zwykle trwa to kilka miesięcy.

Następnie wniosek jest podawany pod głosowanie na posiedzeniu całej izby. Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.

W przypadku europosła Jakiego chodzi o postępowanie karne i prywatny akt oskarżenia złożony przez sędziego Igora Tuleyę. W przypadku Obajtka - o jego działania jako prezesa Orlenu dotyczące blokowania dystrybucji na stacjach tej spółki tygodnika "NIE" za okładkę z papieżem Janem Pawłem II.

Immunitet Brauna, reprezentującego w PE Konfederację Korony Polskiej, ma zostać uchylony po raz czwarty. Tym razem chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej.

W sprawie europosła Konfederacji Buczka chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.Uchylenie immunitetu następuje każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy.

