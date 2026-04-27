Immunitet Mariusza Kamińskiego. Wniosek trafił do Parlamentu Europejskiego
Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Mariuszowi Kamińskiemu. Sprawa dotyczy jego działań jako szefa CBA w latach 2007-2009, związanych ze śledztwem dotyczącym domu Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym.
- Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Mariusza Kamińskiego, europosła PiS.
- Sprawa dotyczy działań Kamińskiego jako szefa CBA w latach 2007-2009, związanych ze śledztwem dotyczącym domu Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.
- Wniosek został skierowany do komisji JURI, która przygotuje sprawozdanie przed głosowaniem całej izby.
- Właściwe organy Polski zwróciły się do mnie o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu - poinformowała w poniedziałek szefowa PE Roberta Metsola, otwierając w poniedziałek czterodniowe posiedzenie PE w Strasburgu.
Jak dodała, skierowała wniosek do komisji ds. prawnych JURI.
Wniosek Żurka ws. immunitetu Kamińskiego. W PE ruszyły procedury
O uchylenie immunitetu Kamińskiego zwrócił się do PE 31 marca prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodziło o działania Kamińskiego z l.2007-2009 jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, związane z "założoną tezą", że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy kupili dom w Kazimierzu Dolnym na podstawioną osobę.
Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do JURI, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana do przygotowania tego dokumentu w określonym terminie, zwykle trwa to kilka miesięcy.
Następnie wniosek jest podawany pod głosowanie na posiedzeniu całej izby. Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów.
Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.
Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.
Uchylenie immunitetu polskim parlamentarzystom. We wtorek seria głosowań
We wtorek PE zagłosuje nad uchyleniem immunitetu europosłom PiS Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi.
W przypadku europosła Jakiego chodzi o postępowanie karne i prywatny akt oskarżenia złożony przez sędziego Igora Tuleyę. W przypadku Obajtka - o jego działania jako prezesa Orlenu dotyczące blokowania dystrybucji na stacjach tej spółki tygodnika "NIE" za okładkę z papieżem Janem Pawłem II.
Immunitet Brauna, reprezentującego w PE Konfederację Korony Polskiej, ma zostać uchylony po raz czwarty. Tym razem chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej.
W sprawie europosła Konfederacji Buczka chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.Uchylenie immunitetu następuje każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy.