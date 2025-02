Podczas posiedzenia komisji Ardanowski ocenił, że zarzuty wobec niego "są absurdalne" oraz podważają zaufanie do niego jako do osoby publicznej i polityka. Zdaniem posła, zarzuty te nie utrzymają się w żadnym sądzie. Określał je kilkukrotnie jako "nieprawdziwe i krzywdzące" , zapewniał, że Skarb Państwa nie poniósł żadnych strat w wyniku jego działań.

Ardanowski broni swoich decyzji. "Sadownicy prosili o interwencję"

Ardanowski wyjaśnił, że sprawa firmy Eskimos związana była z sytuacją na rynku jabłek i prośbami sadowników o pomoc. Były minister rolnictwa mówił, że sadownicy zwracali się do niego o interwencję, ponieważ cena skupu jabłek oscylowała w granicach 10 gr., a więc poniżej progu opłacalności. Podkreślił, że UE nie pozwala na żadne działania interwencyjne, zatem jedyne co można było zrobić to znaleźć firmę, która przeprowadzi interwencyjny skup jabłek. Dodał, że chciał doprowadzić do ustabilizowania rynku i cen na poziomie około 30 groszy.