W skrócie Parlament Europejski zagłosował za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi.

Prokuratura IPN wszczęła postępowanie po jego wypowiedziach negujących istnienie komór gazowych w Auschwitz.

Decyzja o uchyleniu immunitetu umożliwia prowadzenie przez krajowe organy dochodzenia lub procesu sądowego.

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We wtorek Parlament Europejski zdecydował w głosowaniu w Strasburgu o uchyleniu immunitetu europosła Grzegorza Brauna. W lipcu ubiegłego roku podczas rozmowy na antenie Radia Wnet eurodeputowany podważył istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

- Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać straty i upominać o kłamstwa Talmudu, Haggady, Holokaustu - stwierdził, dodając następnie, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake (fałszywa informacja - red.)".

Kłopoty Grzegorza Brauna. Prokuratura IPN wszczęła śledztwa

W sierpniu bieżącego roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie wszczął postępowanie w sprawie lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Braunowi zarzucono wówczas dwa czyny. "Pierwszy z tych czynów został popełniony w trakcie przeprowadzanego wywiadu radiowego w Radiu 'Wnet', natomiast drugi w ramach opublikowanego na platformie YouTube zapisu rozmowy z autorem audycji 'Jan Pospieszalski rozmawia'" - informował w swoim komunikacie Instytut Pamięci Narodowej.

Później prokurator IPN wszczął kolejne śledztwo w sprawie słów Grzegorza Brauna. Po wyjściu z IPN w Krakowie podczas publicznego przemówienia europoseł ponownie zakwestionował istnienie komór gazowych w Auschwitz.

Immunitet Grzegorza Brauna uchylony. "Skandaliczne słowa"

Po wtorkowej decyzji Parlamentu Europejskiego posypała się fala komentarzy. "Przed chwilą Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna za jego skandaliczne słowa negujące Holokaust i komory gazowe w niemieckim obozie zagłady w Oświęcimiu" - napisał na platformie X europoseł Krzysztof Brejza.

Braun stracił immunitet po raz szósty. Wcześniej podobne decyzje zapadały m.in. w śledztwie w sprawie zgaszenia przez niego gaśnicą świec chanukowych w Sejmie. "Immunitet Brauna uchylony. Idzie na rekord!" - stwierdził Michał Szczerba.

"Negował holokaust... Braun traci immunitet w Parlamencie Europejskim" - skomentował z kolei europoseł Dariusz Joński.

"Czekamy niecierpliwie na ruch polskiej prokuratury" - dodał poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut. Wtorkowe głosowanie nie oznacza uznania Brauna za winnego. Umożliwia ono natomiast krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

Kłopoty Grzegorza Brauna. Wcześniej w jego sprawie obradowała komisja

W ubiegłym tygodniu Komisja prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Również wówczas głosowanie dotyczyło negowania przez niego Holokaustu.

Decyzja komisji była jedynie rekomendacją. Ostateczna decyzja w sprawie uchylenia immunitetu Brauna została podjęta we wtorek.

Europoseł Krzysztof Śmiszek powiedział dziennikarzom po posiedzeniu komisji, że nie miała ona żadnych wątpliwości, co do tego, że należy zagłosować za uchyleniem immunitetu Brauna. - Wszyscy posłowie od lewa do prawa i do skrajnego prawa byli za tym, aby (Braun) odpowiedział za swoje czyny - skomentował.



