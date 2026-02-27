Immunitet Grzegorza Brauna. Jest krok Prokuratora Generalnego

Zarzuty, które Braunowi postawić zamierza prokuratura dotyczą publicznego zaprzeczania zbrodniom III Rzeszy. - Nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Jak dodał, odpowiedni dokument został w tym tygodniu skierowany do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.

Sprawa Grzegorza Brauna. Prokuratura wnioskuje do PE o uchylenie immunitetu europosłowi

Żurek poinformował na konferencji prasowej, że w sprawie chodzi o naruszenie przepisów, jakim jest "publicznie i wbrew faktom" zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim i komunistycznym.

- Wypowiedzi pana Brauna na różnych wystąpieniach, ale także w mediach ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim i podpisałem kolejny wniosek do PE o uchylenie w tym zakresie immunitetu eurodeputowanego - przekazał Żurek.

