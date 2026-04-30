W skrócie Sejm zagłosował za uchyleniem immunitetu posłowi Antoniemu Macierewiczowi na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Śledczy chcą postawić Macierewiczowi zarzuty za wypowiedzi o "rosyjskich agentach" w kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Macierewicz uznał zarzuty prokuratury za polityczne i stwierdził, że nie przywoływał żadnych nazwisk.

Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie. W czwartkowym głosowaniu udział brało 450 posłów, za było 242, przeciw - 208. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchylenie immunitetu Macierewiczowi w tej sprawie zarekomendowała 16 kwietnia 2026 roku sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych.

Antoni Macierewicz traci immunitet

Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi obrony zarzuty w związku z jego wypowiedzią podczas debaty sejmowej 11 września 2025 roku po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Macierewicz powiedział, że w kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego zasiadają "agenci rosyjscy" mianowani przez premiera Donalda Tuska.

- To nie był przypadek, nie było to doraźne działanie, to był początek wojny. Otóż tę wojnę możemy wygrać, ale jeżeli szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadal będzie się składało z agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 r. - zapisano w sejmowym stenogramie słowa Macierewicza. Zdanie to nie zostało dokończone, ponieważ - jak zaznaczono w adnotacji w stenogramie - wywołało ono "poruszenie na sali".

Macierewicz dodał: - Oni teraz znowu są szefami Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czyli formacji, która ma największą wiedzę o armii i wie najwięcej o tym, co armia realizuje. A to są ludzie, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi. Jak długo będzie pan (szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz - red.) ich tolerował? Jak długo będzie pan ich wspierał?

Śledczy uznali, że poseł Macierewicz, nazywając szefa SKW gen. Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców (płk. Krzysztofa Duszę i płk. Artura Pluto) "rosyjskimi agentami", dopuścił się publicznego znieważenia funkcjonariuszy publicznych, a także pomówienia ich

o współpracę z obcym wywiadem, co mogło narazić ich na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia służby.

Macierewicz o stawianych mu zarzutach: Mają charakter polityczny

Macierewicz mówił na kwietniowym posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, że jest zaskoczony działaniem prokuratury.

- Istotą mojej wypowiedzi z punktu widzenia, który jest tutaj stawiany, jest to, że nie ma żadnego nazwiska (...). Nie przywołuję żadnego nazwiska, dlatego że problem jest zupełnie inny niż ten, który interpretuje prokuratura - powiedział.

- Istotą problemu jest układ, jaki został zawarty na rzecz współpracy z Rosją - dodał. Macierewicz ocenił, że zarzuty prokuratury są nieodpowiedzialne i mają charakter polityczny.

Według prokuratury "bezpodstawne oskarżenia o agenturalną współpracę z Federacją Rosyjską, formułowane przez posła wobec kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w sposób oczywisty przekroczyły granice dopuszczalnej krytyki w debacie publicznej".

Gdy w styczniu wniosek w sprawie Macierewicza wpłynął do Sejmu, rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak podkreśliła, że sprawa jest ścigana z urzędu ze względu na interes społeczny. Normalnie tego typu pomówienia wymagają oskarżenia prywatnego, jednak w tych realiach śledczy zdecydowali się na podjęcie samodzielnych działań.

