We wtorek w czasie tajnej części obrad Sejmu przedstawione zostało sprawozdanie komisji w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza, która zarekomendowała uchylenie politykowi immunitetu.

Podczas popołudniowego bloku głosowań wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS został przyjęty . W głosowaniu wzięło udział 430 posłów - 240 opowiedziało się za pozbawieniem go immunitetu, 190 było przeciw, a dziewięciu posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu .

Sejm wyraził również zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej innego posła - Romana Fritza z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna . Wniosek poparło 239 posłów, przeciw było 164, a 34 wstrzymało się od głosu.

Sprawa dotyczy okresu, gdy pełnił on funkcję przewodniczącego podkomisji ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej oraz członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Według prokuratury Macierewicz miał ujawniać informacje niejawne opatrzone klauzulami "ściśle tajne", "tajne", "poufne" i "zastrzeżone" . Dotyczyły one zarówno dokumentów, jak i wyników badań okoliczności i przyczyn katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku.

Do naruszeń miało dojść między 11 kwietnia 2018 r. a 22 maja 2022 r. Ujawnianie takich informacji stanowi przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności .

Na specjalnej konferencji prasowej we wtorek głos w sprawie zabrał Antoni Macierewicz.

- To jest dla mnie straszne, nawet w jakimś sensie straszniejsze, niż to, co się działo w okresie komunistycznym - przekonywał polityk PiS.