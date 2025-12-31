W skrócie W noc sylwestrową i Nowy Rok prognozowane są bardzo trudne warunki pogodowe: silne opady śniegu, mróz do minus 15 stopni Celsjusza i porywisty wiatr.

RCB oraz IMGW wydały alerty obejmujące północno-wschodnią Polskę, rejon Karpat oraz Pomorze, ostrzegając przed zamieciami i przerwami w dostawie prądu.

Najtrudniejsza sytuacja występuje na Warmii, Mazowszu i Pomorzu, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 20 cm, a warunki na drogach będą bardzo niebezpieczne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pogoda w sylwestra i w pierwszych godzinach Nowego Roku przyniesie bardzo trudne warunki w wielu regionach Polski. Intensywne opady śniegu, silny wiatr oraz mróz sprawią, że końcówka roku upłynie pod znakiem zimowej aury, miejscami wyjątkowo groźnej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert związany z pogarszającymi się warunkami pogodowymi.

"Uwaga! Dziś (31.12) zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" - brzmi treść ostrzeżenia.

Rozwiń

Alert RCB obowiązuje w części województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego i dotyczy przede wszystkim utrudnień komunikacyjnych. Przypomnijmy, to w tym regionie we wtorek wieczorem na trasie S7 utworzył się wielokilometrowy zator.

Prognoza pogody. Silne opady śniegu na północy Polski

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na północy Polski. Na Pomorzu, Warmii oraz części Mazowsza opady śniegu po południu będą co prawda stopniowo słabnąć, jednak nie ustaną całkowicie. Do wieczora możliwy jest dodatkowy przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, a lokalnie na Warmii i Żuławach nawet o 15-20 cm.

IMGW zdecydował się przedłużyć alerty o intensywnych opadach śniegu na północy kraju. Początkowo miały one obowiązywać w środę do godz. 12, jednak zostały przesunięte do godz. 21.

Zima nie odpuszcza. Sylwester pod znakiem śniegu i silnego wiatru

W środę niemal w całym kraju dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie. Opady śniegu pojawią się głównie na północy oraz na południowym zachodzie, a na wybrzeżu możliwy będzie także deszcz ze śniegiem. Podczas intensywniejszych opadów widzialność może spaść do około 400 metrów.

Miejscami na południu kraju pokrywa śnieżna zwiększy się o około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na wschodzie, około -2 stopni w centrum, do 2-3 stopni na zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat możliwe są lokalnie spadki do -6 stopni.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a na południu oraz nad morzem okresami dość silny. Porywy mogą sięgać 65 km/h, w Sudetach nawet do 100 km/h. Takie warunki sprzyjać będą zawiejom i zamieciom śnieżnym.

Jaka pogoda w noc sylwestrową? Najnowsza prognoza

W nocy zachmurzenie pozostanie duże, choć na wschodzie możliwe będą większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią kolejne opady śniegu. Na krańcach zachodnich kraju śnieg może przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, a na północnym zachodzie również w marznący deszcz powodujący gołoledź.

Sylwestrowa noc będzie wyjątkowo mroźna, szczególnie na północnym wschodzie kraju i w rejonach podgórskich, gdzie temperatura może spaść do -15 stopni Celsjusza. W czwartek w ciągu dnia zachmurzenie pozostanie duże, choć pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami znów wystąpią opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, a lokalnie możliwe będą zawieje i zamiecie.

Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni i -2 stopni na południowym wschodzie do około 3 stopni na północnym zachodzie. Wiatr nadal umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 70 km/h, z kierunków południowo-zachodnich.

Adam Jarubas w "Graffiti": Jest szansa na rozejm prezydenta z premierem Polsat News