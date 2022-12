Patrząc na ostatnie dni, wydaje się, że zima odeszła w zapomnienie - w wielu miejscach stopniał śnieg, a termometry wskazują dodanią temperaturę. W niedzielę na południu kraju panować będzie słoneczna pogoda i temperatury sięgające nawet 9 stopni Celsjusza na plusie.

"Na południu kraju do końca dnia słonecznie. W centralnym pasie województw możliwe są większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze dominować będzie zachmurzenie duże, a na północy całkowite. Na wschodzie możliwe są stopniowo słabnące opady deszczu lub mżawki, a na krańcach wschodnich deszczu ze śniegiem. W północnej części Polski pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od zera na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 9 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków zachodnich" - zaznacza Michał Ogrodnik, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Pogoda. Ostrzeżenie przed wzrostem poziomu wody

Opady deszczu, które w ostatnim czasie przyczyniły się do niebezpiecznych warunków na drogach i chodnikach, mogą mieć również niekorzystny wpływ na stan poziomu wód. Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Krakowie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed wzrostem poziomu wody na rzece Krzna (woj. lubelskie) z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

"W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Krznie notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Malowa Góra" - przekazał w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy północnych powiatów Lubelszczyzny. Alert będzie obowiązywać od godz. 15 w niedzielę do godz. 15 w poniedziałek.

Hydrolodzy oszacowali prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 90 proc.

Prognoza pogody. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Jednak w najbliższym czasie możemy się spodziewać nie tylko opadów deszczu. Ostrzeżenie wydano również w związku z silnym wiatrem. IMGW-PIB wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla strefy nadmorskiej woj. pomorskiego - powiatu puckiego (w tym Półwyspu Helskiego) przed silnym wiatrem, który ma występować w poniedziałek od godz. 5 do 9 rano.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do około 70 km/h, z południowego wschodu" - informuje synoptyk IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

