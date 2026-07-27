W skrócie IMGW wydał alerty pogodowe dla 10 województw z powodu burz, intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru i lokalnego gradu.

Największe zagrożenie dotyczy południowo-wschodniej Polski, gdzie prognozowane są silne burze, intensywne opady i porywy wiatru do 90 km/h, miejscami z gradem.

W kolejnych dniach po przejściu frontu burzowego prognozowana jest poprawa pogody i wycofanie się burz z Polski.

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Przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny, który od rana wpływa na pogodę w wielu regionach kraju. Jak poinformowałIMGW, od zachodu na wschód rozwijają się liczne komórki konwekcyjne odpowiedzialne za opady i burze.

Najaktywniejsza burza występowała rano w Bieszczadach i przemieszczała się w kierunku Jeziora Solińskiego. Strefa wyładowań atmosferycznych rozciąga się od Warmii i Mazur, przez Mazowsze i ziemię łódzką, aż po Opolszczyznę.

Synoptycy wskazują, że w kolejnych godzinach, szczególnie na południowym wschodzie kraju, warunki będą sprzyjały rozwojowi silnych komórek burzowych.

Prognoza pogody na poniedziałek. Alerty IMGW dla 10 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego

oraz części województw pomorskiego, śląskiego, łódzkiego i podkarpackiego.

Alert do mieszkańców województwa podkarpackiego wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - napisano w komunikacie.

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Według najnowszych prognoz zapowiadane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 15 do 35 mm, porywy wiatru osiągające do 80 km/h oraz lokalnie grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 10, a w zależności od regionu pozostaną ważne do godz. 17 lub 19. Sytuacja może ulec zmianie.

Mapa sytuacji burzowej IMGW. Front i strefa burz nad Polską IMGW-PIB / imgw.pl materiał zewnętrzny

Dla północnych powiatów województwa podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty będą obowiązywać od godz. 13 do 19.

Synoptycy prognozują tam burze z opadami deszczu od 30 do 40 mm, porywami wiatru do około 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Możliwe są również opady gradu.

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Jaka pogoda w poniedziałek? Możliwe układy burzowe i superkomórki

Meteorolodzy ostrzegają, że w kolejnych godzinach burze mogą się nasilać. Jak wynika z prognoz IMGW, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju mogą tworzyć się większe układy burzowe, a nawet superkomórki.

Synoptycy ostrzegają, że tego typu zjawiska mogą przynosić bardzo intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru oraz grad. Burze będą przemieszczać się na wschód i północny wschód, stopniowo opuszczając obszar Polski.

Na zachodzie kraju sytuacja ma być znacznie spokojniejsza. Tam z upływem dnia prognozowane są rozpogodzenia, choć lokalnie nadal mogą występować przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Po burzach wielka zmiana

Przejście chłodnego frontu oznacza również zmianę pogody. Według prognoz większość burz opuści Polskę do wieczora, a kolejne dni powinny przynieść zdecydowaną poprawę.

IMGW apeluje o śledzenie bieżących prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas burz. Gwałtowne porywy wiatru mogą łamać gałęzie i drzewa, a intensywne opady prowadzić do lokalnych podtopień.

Źródło: IMGW, PAP





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