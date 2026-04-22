W skrócie IMGW ostrzega przed bardzo wysokim i miejscami ekstremalnym zagrożeniem pożarowym w polskich lasach, zwłaszcza na wschodzie kraju.

Najwyższe ryzyko pożarów prognozowane jest między godziną 14 a 16, szczególnie we wschodniej części województwa mazowieckiego i okolicach Mińska Mazowieckiego, Siedlec oraz Radomia.

Ekstremalne i bardzo wysokie zagrożenie obejmuje północną część województwa lubelskiego, obszary Podlasia oraz miasta takie jak Kielce, Rzeszów, Przemyśl, Zamość i Chełm.

Na zachodzie i południowym zachodzie kraju sytuacja jest spokojniejsza, z prognozowanym średnim lub najniższym zagrożeniem pożarowym, szczególnie na Dolnym Śląsku i w najwyższych partiach gór.

Jak wynika z mapy opublikowanej przez IMGW, najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest między godz. 14 a 16, kiedy ściółka leśna osiągnie najwyższy stopień wysuszenia.

Według prognoz IMGW najbardziej zagrożone będą obszary we wschodniej części województwa mazowieckiego.

Szczególnie niebezpiecznie ma być w pasie od Mińska Mazowieckiego przez Siedlce aż po okolice Radomia.

Alerty pożarowe w Polsce. Warszawa i okolice w strefie zagrożenia

Ekstremalne zagrożenie obejmie również północną część województwa lubelskiego, w tym okolice Białej Podlaskiej i Puław.

Mniejsze, ale równie groźne strefy najwyższego ryzyka pojawią się także na Warmii i Mazurach, zwłaszcza w rejonie Szczytna i miasta Pisz.

Bardzo wysokie zagrożenie pożarowe obejmie rozległe tereny Polski wschodniej. Alarm dotyczy niemal całego Podlasia, w tym Suwałk, Łomży i Białegostoku. Czerwone strefy pojawią się również na wschodnim Mazowszu oraz w części Lubelszczyzny.

Mapa zagrożeń pożarowych lasu IMGW-PIB / imgw.pl

Wśród miast zagrożonych szczególnie wysokim ryzykiem wymieniane są Kielce, Rzeszów, Przemyśl, Zamość i Chełm.

Warszawa znajdzie się na granicy obszaru wysokiego i bardzo wysokiego zagrożenia, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający Kampinos.

Na Zachodzie spokojniej. Nowa prognoza IMGW, chodzi o pożary

Wysokie zagrożenie pożarowe obejmie województwo łódzkie - od Kutna przez Łódź po Piotrków Trybunalski. Podobne warunki przewidywane są także na Pomorzu, wzdłuż Wybrzeża Gdańskiego oraz na Kaszubach.

Wysokie ryzyko pojawi się również w województwie kujawsko-pomorskim, zwłaszcza w okolicach Bydgoszczy i Torunia.

Najspokojniej sytuacja wyglądać będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W województwie zachodniopomorskim, Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej prognozowane jest średnie zagrożenie pożarowe. Oznacza to, że ściółka leśna utrzyma tam więcej wilgoci niż na wschodzie.

Najniższe ryzyko wystąpi na Dolnym Śląsku, szczególnie w okolicach Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Kłodzka. Punktowo bardzo niskie zagrożenie dotyczy także najwyższych partii gór na południu kraju.

