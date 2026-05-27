W skrócie W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski 57,7 proc. ankietowanych zagłosowałoby za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej, a 24 proc. opowiedziałoby się za wyjściem.

Wyniki badania pokazują powiązanie decyzji wyborczych z preferencjami politycznymi ankietowanych, przy czym wyborcy obozu rządowego znacznie częściej deklarują chęć pozostania w UE niż zwolennicy opozycji.

"Gdyby jutro odbyło się referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, jak by pan/i zagłosował/a?" - zapytano ankietowanych w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. 57,7 proc. z nich wskazało, że opowiedziałoby się za pozostaniem, przeciwne zdanie wyraziło 24 proc. respondentów.

13,3 proc. badanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu, z kolei 5 proc. wybrało opcję "nie wiem / trudno powiedzieć".

Z sondażu wynika, że deklarowana przez uczestników badania decyzja była skorelowana z preferencjami politycznymi. Żadna z osób popierających obóz rządowy nie zagłosowałaby za opuszczeniem Unii Europejskiej. Chęć pozostania wyraziłoby 92 proc. badanych, 7 proc. nie ma w tej sprawie zdania, a 1 proc. nie poszedłby zagłosować.

Zwolennicy opozycji byli bardziej eurosceptyczni - za pozostaniem w UE opowiedziałoby się 38 proc. badanych, kolejne 38 proc. głosowałoby za jej opuszczeniem. W referendum nie wzięłoby udziału 21 proc. ankietowanych, a 3 proc. nie wskazało żadnej z tych opcji.

Grupa nieidentyfikująca się ani z wyborcami koalicjantów, ani opozycji głosowałaby podobnie jak zwolennicy ugrupowań antyrządowych. 42 proc. z nich wyraziłoby chęć pozostania we wspólnocie, a 35 proc. głosowałoby za opuszczeniem UE. 18 proc. nie skorzystałoby z możliwości głosowania, a zdania w tej sprawie nie miało 5 proc. ankietowanych.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 22-24 maja 2026 r. Badanie zrealizowano metodą mieszaną CATI&CAWI na próbie 1000 osób.





