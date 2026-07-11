Spis treści: "Czternastka" 2026. Kiedy wypłata dodatkowych emerytur? Dla kogo czternasta emerytura w 2026 roku? Ile wyniesie 14. emerytura?

Rząd rozpoczął prace nad rozporządzeniem określającym termin wypłaty 14. emerytury w 2026 roku. Projekt został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji 6 lipca 2026 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i obecnie znajduje się na etapie opiniowania.

Dokument jest przygotowywany na podstawie ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zobowiązuje Radę Ministrów do wskazania miesiąca wypłaty tego świadczenia.

"Czternastka" 2026. Kiedy wypłata dodatkowych emerytur?

Z projektu wynika, że 14. emerytura w 2026 r. ma zostać wypłacona, jak w poprzednich latach, we wrześniu. Oznacza to, że po przyjęciu rozporządzenia dodatkowe świadczenie trafi do uprawnionych osób wraz z wrześniowymi wypłatami emerytur i rent, zgodnie z indywidualnymi terminami płatności stosowanymi przez ZUS.

Dodatkowe świadczenie w postaci 14. emerytury trafia do emerytów automatycznie i nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS wypłaca je razem z podstawową emeryturą lub rentą, zgodnie ze znanym seniorom harmonogramem.

Dla kogo czternasta emerytura w 2026 roku?

Zgodnie z podstawowymi założeniami 14. emerytura przysługuje osobom, które mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń wypłacanych przez ZUS lub inne organy emerytalno-rentowe.

Obejmuje to przede wszystkim emerytów, rencistów, osoby pobierające renty rodzinne, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Co jednak istotne, podstawą wypłaty jest posiadanie prawa do świadczenia na dzień wskazany w przepisach. Tak więc 14. emerytura przysługuje osobom, które w ostatnim dniu sierpnia mają prawo do wymienionych świadczeń.

Ile wyniesie 14. emerytura?

W 2026 roku 14. emerytura będzie wyższa niż w roku poprzednim, a wynika to z faktu, że jej wysokość odpowiada wysokości minimalnego świadczenia. W ubiegłym roku to było 1878 zł i 91 gr brutto, w tym wyniesie 1978 zł i 49 gr brutto.

Co jednak istotne, 14. emerytura w tej wysokości zostanie wypłacona, o ile emerytura lub renta nie przekroczy limitu 2900 zł. To nie zmienia się od kilku już lat.

Co w sytuacji, jeśli nasze świadczenie jest wyższe niż 2900 zł? Wtedy 14. emerytura zostanie pomniejszona na zasadzie złotówka za złotówkę. A minimalna kwota, jaka będzie mogła być wypłacona w ramach wsparcia to 50 zł brutto.

Znając wysokość zaliczki na podatek dochodowy czy obowiązujące składki, już teraz można mniej więcej wskazać, ile wyniesie 14. emerytura w poszczególnych przypadkach:

emerytura 2000 zł - 1978 zł 14. emerytury brutto (na rękę ok. 1625 zł)

emerytura 2300 zł - 1978 zł 14. emerytury brutto (na rękę ok. 1587 zł)

emerytura 3000 zł - 1878 zł 14. emerytury brutto (na rękę ok. 1485 zł)

emerytura 3300 zł - 1578 zł 14. emerytury brutto (na rękę ok. 1247 zł)

emerytura 3700 zł - 1178 zł 14. emerytury brutto (na rękę ok. 931 zł)

emerytura 4000 zł - 878 zł 14. emerytury brutto (na rękę ok. 694 zł)

emerytura 4500 zł - 378 zł 14. emerytury brutto (na rękę ok. 300 zł)

Nie do wszystkich emerytów trafi to świadczenie. Tak zwana "czternastka" nie zostanie wysłana na konto sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. Na dodatkowe wsparcie nie mogą też liczyć byli sportowcy otrzymujący emeryturę olimpijską. 14. emerytura nie trafi też do osób, które na dzień 31 sierpnia nie będą mieć prawa do wypłaty emerytury lub renty, nawet jeśli osiągnęły wiek emerytalny.





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