W skrócie Jarosław Kaczyński przedstawił nowe oświadczenie majątkowe, w którym zgromadził ponad 363 tysiące złotych, czyli mniej niż rok wcześniej.

Posiada jedną trzecią domu o wartości około 2,2 mln zł oraz nie pobiera wynagrodzenia jako przewodniczący rady Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego.

Otrzymał ponad 140 tys. zł emerytury, dodatki parlamentarzysty i uposażenie poselskie, a także zadeklarował kredyt w wysokości niemal 30 tys. zł.

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Jarosław Kaczyński wykazał w oświadczeniu majątkowym z 17 kwietnia, że posiada środki pieniężne w wysokości 363 tys. 406,99 zł. Wszystkie oszczędności - jak wynika z dokumentu - miał zgromadzić wyłącznie w walucie polskiej.

Ile pieniędzy ma Jarosław Kaczyński? Oświadczenie majątkowe prezesa PiS

Kwota zadeklarowana w najnowszych oświadczeniu majątkowym jest niższa niż wskazana poprzednio. Rok temu w kwietniu prezes Prawa i Sprawiedliwości miał posiadać w walucie polskiej 380 tys. 944 zł.

Oprócz pieniędzy Kaczyński jest także w posiadaniu jednej trzeciej domu o powierzchni ok. 150 metrów kwadratowych, którego szacunkowa wartość ma wynosić 2,2 mln zł. Polityk nie wskazał dodatkowych mieszkań ani gospodarstw rolnych.

Prezes PiS zaznaczył, że jest przewodniczącym rady Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, ale nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia, ponieważ pełni funkcję honorową.

Emerytura Kaczyńskiego, zarobki i kredyt

Jarosław Kaczyński otrzymał także 140 tys. 906,97 zł emerytury oraz 47 tys. 603,76 zł diety parlamentarnej, w tym 26 tys. zł nieopodatkowanej.

Ze względu na pełnioną funkcję posła polityk zarobił także na uposażeniu 138 tys. 413,16 zł.

Wykazał również posiadanie kredytu w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na dzień 31 grudnia 2025 roku saldo pożyczki wynosiło 29 tys. 660,49 zł.

Posłowie składają oświadczenia m.in. w celu przeciwdziałania korupcji i umożliwienia kontroli legalności dochodów osób sprawujących władzę. Dokumenty te są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości.





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