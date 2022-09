Ile można zarobić na kasie w Biedronce i innych sklepach? Znamy kwoty

W handlowych "sieciówkach" rzadko można spotkać się z kasjerem, którego jedynym zadaniem jest sczytywanie kodów kreskowych i przyjmowanie zapłaty za sprzedaż produktów. "Zarobki na kasie" - jak czytamy na portalu GK24.pl - często dotyczą osób o znacznie większym zakresie obowiązków.

Do pracy na stanowisku kasjer-sprzedawca w sklepach Biedronka lub Lidl należy między innymi: rozwożenie wózkiem towaru z magazynu i wykładanie go na sklepowe regały, aktualizacja i sprawdzanie cen na półkach, pomoc klientom przy kasach samoobsługowych, dbanie o czystość - również podłóg, obsługa stanowiska z wypiekami.

Na co można liczyć w zamian? Oprócz podwyżek okresowych premii, do zarobków można doliczyć socjalne bonusy. Im mniej nieobecności i L4, tym większa szansa na nagrodę pieniężną. Często zdarza się też, że przyjmowani początkowo na stanowisko kasjera pracownicy potem wspinają się po szczeblach kariery, zostając zastępcą kierownika lub nim samym. A z tym wiąże się również podniesienie wynagrodzenia.

Praca na kasie w Biedronce. Ile można zarobić?

W Biedronce na stanowisku pracownika sklepu lub kasjera można zarobić od 3400 zł do 3940 zł. Więcej obowiązków ma sprzedawca-kasjer. Tutaj płaca kształtuje się w granicach od 3460 zł do 4090 zł. Wszystkie kwoty podawane są brutto. "Głos Koszaliński" podaje, że stawki zawierają w sobie już wynagrodzenie zasadnicze, nagrodę za obecność i miesięczną premię. Ta ostatnia jest uzależniona od realizacji budżetu i procedur operacyjnych.

Oprócz tego Biedronka oferuje dodatki za nadgodziny oraz za pracę w nocy. Pokrywany jest też koszt prania odzieży roboczej. W 2021 roku nagroda roczna wyniosła 2500 zł brutto. Po roku pracy oraz trzech kolejnych latach sieć zapewnia podwyżki stażowe. Pracownicy mogą też dwukrotnie w roku liczyć na promocyjne e-kody bądź vouchery.

Lidl. Lojalność popłaca

Lidl - podobnie jak Biedronka - uzależnia zarobki swoich pracowników przede wszystkim od stażu i zakresu obowiązków. Na początku ścieżki kariery w tej sieci można dostać od 3750 zł do 4600 zł miesięcznie. Przepracowany pełny rok gwarantuje podwyżkę w wysokości od 100 zł do 200 zł. Po kolejnych dwunastu miesiącach zarobki zwiększą się o 250 zł. W tym ostatnim przypadku sprzedawcy za swoją pracę otrzymają 5050 złotych brutto.

Uposażenie może różnić się w zależności od tego, gdzie znajduje się sklep (np. wielkość miasta) i jakie panują tam koszty utrzymania. Wypłaty zawierają płacę zasadniczą oraz premię frekwencyjną. Zwracane są wydatki za pranie i używanie odzieży roboczej.

Praca w Żabce. Trzeba negocjować

W przypadku sklepów Żabka nie ma określonych ściśle wytycznych dotyczących miesięcznych wynagrodzeń sprzedawców. Sieć działa w formie współpracy z przedsiębiorcami, którzy prowadzą punkty sprzedaży na zasadzie franczyzy. Nowi pracownicy muszą negocjować z ajentami zarówno czas pracy, grafik oraz obowiązki. Dopiero po osiągnięciu porozumienia zawierana jest umowa. Jak można wywnioskować z relacji zatrudnionych w Żabce na stanowisku kasjer-sprzedawca, umowa o pracę jest raczej rzadkością, a początkowe stawki kształtują się poziomie minimalnej płacy.

W tym roku najniższe wynagrodzenie zostało ustalone w kwocie 3010 zł brutto, co można przeliczyć na wartość netto wynoszącą 2363 zł (biorąc pod uwagę Polski Ład). To daje 19 złotych i 70 groszy brutto za godzinę (13 złotych i 91 groszy netto), przy obowiązkach, w których zawarte jest niemal wszystko - otwarcie i zamykanie sklepu, obsługa klienta, przyjmowanie dostaw, wykłądanie towaru oraz dbanie o czystość zaplecza i sklepu.

W Aldi bez okresu próbnego

Zaczynający pracę w Aldi sprzedawcy w 2022 roku otrzymają wynagrodzenie w kwocie od 3410 zł do 4010 zł brutto miesięcznie. Przy co najmniej trzyletnim stażu na tym stanowisku można zarobić 400 złotych brutto więcej. Magazynierzy bez doświadczenia dostaną 3810 zł miesięcznie. Największy przelew na konto za pracę dostanie kierownik. Nawet początkująca osoba w tej roli będzie otrzymywać co miesiąc między 5615 zł a 6415 zł. We wszystkich tych kwotach brutto wliczona jest już wartość karty przedpłaconej.

Nowi pracownicy zatrudnieni w Aldi nie mają okresu próbnego. Oprócz tego firma oferuje im prywatną opiekę medyczną (zarówno dla pracownika jak i jego rodziny) oraz ubezpieczenie na życie i pakiety sportowo-rozrywkowe. Sieć zapewnia także adekwatne do zajmowanego stanowiska szkolenia, stawiając na rozwój swoich pracowników.

Carrefour przykłada wagę do benefitów

Carrefour zapewnia swoim pracownikom minimalne wynagrodzenie w wysokości 3010 zł brutto, co daje 2364 zł netto (stan na 2022 rok). Tym, co może przyciągnąć chętnych do związania swojej zawodowej kariery z francuską siecią handlową, są pozapłacowe benefity. W ich skład wchodzi m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, korzystne oferty na zakupy w sieci, pakiet rekreacyjny, a także wyprawki dla świeżo upieczonych rodziców, dopłaty do wakacji dzieci i bony na święta.

W Netto nawet 6200 brutto dla kierownika

Na kasie w Netto, jeżeli pracownik uzyskał premię za obecność, jego wynagrodzenie przy zerowym stażu ustalone jest na poziomie od 3200 zł do 3900 zł brutto. Dodatek za przepracowany okres kasjer otrzymuje po roku, trzech i pięciu latach. Jeżeli ktoś chce zarabiać więcej, może ubiegać się o awans. Kierownicy mogą oprócz tego liczyć na premię za wyniki - w stolicy wraz z nią wynagrodzenie zaczyna się od 6200 zł brutto. Jego zastępca zarobi 1700 złotych mniej.

Zarobki w Auchanie uzależnione od lokalizacji

Jak podaje serwis indeed.com, miesięczne wynagrodzenie na stanowisku pracownik hali w Auchanie wynosi średnio ok. 3000 złotych (dokładnie 2936 zł). Z kolei portal Puls HR informuje, że kasjer tej sieci może na starcie zarobić od 3210 zł do 3860 zł brutto, przy czym stawka ta jest uwarunkowana lokalizacją sklepu i kilkoma innymi czynnikami.

I tak w Konstancin-Jeziornie wynagrodzenie dla kasjera-sprzedawcy kształtuje się w granicach 3510-3860 zł, a w przypadku magazynierów pracujących w Gdynii płace wynoszą od 3240 zł do 3490 brutto. W Zielonce osoba zatrudniona na tym samym stanowisku zarobi już 3530 zł do nawet 3780 zł. Auchan oferuje pracownikom również rabaty na zakupy wynoszące pięć procent i posiłki za pięć złotych.

Od tego roku pracownicy Kauflandu zarobią więcej

Kaufland na swojej stronie informował na początku 2022 roku o wzroście płac w stosunku do ubiegłego roku, wynoszącym 400 złotych. Po tej podwyżce obowiązującej od 1 marca 2022 r., osoby pełniące funkcję kasjera-sprzedawcy otrzymają wynagrodzenie w wysokości do 4500 zł brutto.

"Poza podwyżką wynagrodzenia postanowiliśmy także zwiększyć wysokość bonów świątecznych, jakie pracownicy otrzymują od pracodawcy z okazji Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Zmiana ta dotyczy zdecydowanej większości pracowników" - przekazała portalowi tvn24.pl Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.