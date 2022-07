Przez Polskę przechodzi aktualnie fala upałów - termometry w wielu miejscach pokazują więcej niż 35 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach musimy jednak spodziewać się chwilowego załamania pogody.

Prognoza pogody: Po upałach burze

Dziś najwyższe temperatury były w zachodniej części kraju - we Wrocławiu słupki rtęci sięgnęły 37 stopni w ciągu dnia w cieniu. W pozostałych regionach termometry pokazywały od 30 do 35 stopni Celsjusza.



Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że pierwsze burze na zachodzie kraju mogą pojawić się już dziś wieczorem i w nocy. Jutro natomiast "burze najliczniej pojawiać się będą na północy kraju w rejonie Pomorza oraz na południu, głównie na obszarze górskim Tatr. Masa powietrza o największych zasobach energii konwekcji przebiegać będzie w pasie od Pomorza, Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Świętokrzyską, część Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyzny, po Małopolskę i Podkarpacie".

W piątek burze mogą pojawiać się już od godzin rannych, zwłaszcza na zachodzie kraju. Jednak największej ich aktywności należy spodziewać się w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Synoptycy przewidują, że burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 20-30 mm, opady gradu o średnicy do 2-4 cm, a także silne porywy wiatru do 70-80 km/h.

Upały i burze w weekend

Mimo piątkowych burz w weekend nadal będzie nam towarzyszyła bardzo wysoka temperatura, w wielu miejscach przekraczająca 30 stopni. W sobotę i niedzielę prognozowane są także niewielkie, przelotne opady deszczu oraz burze.

Zagrzmi niemal w całej Polsce, a największych wyładowań atmosferycznych możemy się spodziewać w zachodniej, centralnej oraz południowej części kraju. Najwięcej deszczu spadnie natomiast na Pomorzu oraz w okolicy Białegostoku.

Prognoza pogody - przyszły tydzień znów będzie upalny

Po weekendzie z niewielkimi opadami i burzami, na początku następnego tygodnia możemy się spodziewać nieznacznego ochłodzenia. Temperatury poniżej 30 stopni pozwolą odpocząć od fali upałów, jednak już od środy słupki rtęci zanotują kolejny skok. Znów najgoręcej będzie w zachodniej części kraju.

Prognoza pogody na najbliższe dni raczej nie zakłada znaczących opadów deszczu, co w połączeniu z bardzo wysoką temperaturą pogłębia problem suszy.

