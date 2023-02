Prognoza pogody. W piątek zima i wiatr do 160 km/h

- W piątek możliwe są większe przejaśnienia, nawet rozpogodzenia, głównie w centrum kraju - dodał synoptyk IMGW. Zaznaczył również, że tam, gdzie wystąpią, możliwe są oblodzenia, na drogach może być ślisko.

Jednocześnie pogoda 3 lutego będzie chłodna i typowo zimowa. - Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. minus 2 stopni w centrum, do ok. 0 na zachodzie - przekazał Kowalczuk.

Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 10 mm do 20 mm. Z kolei prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 10 cm do 18 cm, a na Pomorzu i Mazurach do 8 cm. Z prognozy IMGW wynika ponadto, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu miejscami dość silny, a na wybrzeżu silny, do 45 km/h, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Na zachodzie porywy wiatru wzrastające do 70 km/h, na południowym zachodzie do 85 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, w Karpatach do 100 km/h i w Sudetach do 160 km/h. W górach wystąpią lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

