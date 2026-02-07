Idzie siarczysty mróz, wiadomo kiedy uderzy w Polskę. Potem gwałtowny zwrot

Dorota Hilger

W ciągu kilku kolejnych dni zima ponownie rozgości się w Polsce, przynosząc na północy kraju temperatury spadające nawet do -20 stopni C. Pojawią się też intensywne opady śniegu. Siarczysty mróz nie zagości w kraju na długo. Wiadomo, kiedy wróci ocieplenie. Są najnowsze prognozy IMGW.

Ludzie idący ulicą w śnieżny dzień w centrum miasta, ubrani w zimowe kurtki, w tle widać zabudowania miejskie, po prawej stronie częściowo widoczna mapa pogodowa Europy z zaznaczonymi strefami temperatury.
Ile potrwa ocieplenie? Idzie nowa fala siarczystych mrozówwxcharts.com |123RF/PICSEL

W skrócie

  • W najbliższych dniach prognozowany jest powrót mroźnej zimy z temperaturami spadającymi nocami do -20 stopni C na północnym wschodzie kraju.
  • Przewidywane są opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem oraz okresowe występowanie marznącego deszczu powodującego gołoledź.
  • W drugiej połowie tygodnia pojawi się ocieplenie, na południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć nawet do 8 stopni C.
W najbliższych dniach możemy spodziewać się powrotu mroźnej zimy. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna na północnym wschodzie sięgnie -8 stopni C. Dodanie temperatury utrzymają się jedynie na południu kraju - tam maksymalnie 2 stopnie C.

Możliwe są opady śniegu, na południu lokalnie deszczu i śniegu, które potrwają do niedzieli. Wyraźnie zimniej zrobi się natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Prognoza pogody. Nowe uderzenie zimy, wrócą mrozy i śnieg

Temperatury minimalne będą sięgać od -19 do -15 stopni C na północnym wschodzie i wschodzie kraju, nieco cieplej będzie w centrum - około -10 stopni C. Mróz powróci także na południe, gdzie termometry pokażą około 1 stopnia poniżej zera.

Okresami możemy spodziewać się opadów śniegu. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podobny trend utrzyma się także na początku przyszłego tygodnia - północ kraju będzie musiała mierzyć się z silnymi mrozami, na południu natomiast możemy spodziewać się temperatur delikatnie poniżej zera.

    Apogeum zimna przypadnie na noc z niedzieli na poniedziałek, kiedy na północy temperatury będą dochodzić do -20 stopni C, ale w kolejnych dniach będzie niewiele cieplej. W poniedziałek i wtorek temperatury minimalne wyniosą między -19 a -17 stopni C na północnym wschodzie, około -10 stopni C w centrum do -2 stopni C na południowym zachodzie.

    Pogoda. Polska podzielona na pół, duże różnice temperatur

    W nocy z wtorku na środę i w środę zintensyfikują się z kolei śnieżyce, które w późniejszych godzinach w niektórych miejscach mogą przechodzić w marznący deszcz powodujący gołoledź.

    Zrobi się nieco cieplej - termometry pokażą w najzimniejszym momencie od -7 stopni C na północnym wschodzie, około -2 stopni C w centrum do zera stopni C na południu i południowym zachodzie. Ocieplenie utrzyma się w kolejnych dniach.

    W czwartek termometry pokażą nawet 8 stopni C powyżej zera na południowym zachodzie. Zimniej będzie na północy - tam temperatura minimalna sięgnie -6 stopni C, maksymalna -3 stopni C. Wartości powyżej zera wskażą także termometry w centrum kraju.

