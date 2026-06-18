Idzie nowe, zbliża się Falk. Sytuacja pogodowa wyraźnie się zmienia

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Ciepłe powietrze zaczyna wypełniać Polskę. Jeszcze za wcześnie na upały, ale miejscami na zachodzie do ich osiągnięcia zabraknie tylko kilku stopni. Wciąż jednak trzeba uważać na lokalne burze, które pojawią się po południu. Lokalnie przyda się też parasol.

Słoneczna aura w czwartek wystąpi w wielu regionach Polski. Nie zabraknie jednak przelotnych deszczu oraz lokalnych burz
Pogoda w czwartek będzie ciepła i przeważnie spokojna, choć nie zabraknie przelotnego deszczu i lokalnych burzMichał BorowczykAgencja Wyborcza

Robi się coraz cieplej, co mocniej odczuwają mieszkańcy zachodniej Polski. Tam w środę było miejscami 25 stopni Celsjusza, ale teraz będzie jeszcze więcej. Podobnie będzie w całym kraju - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wciąż jednak będzie sporo obszarów z deszczem, a burze też się pojawią.

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Pogoda coraz przyjaźniejsza. Pomaga nam Falk

Coraz mniej czasu zostało do nadejścia pierwszej tegorocznej fali upałów, co ma nastąpić w piątek. Zbliżający gorąc da się jednak odczuć już teraz.

W czwartek nasz kraj znajdzie się w zasięgu wyżu Falk, dzięki czemu w dużej części Polski będzie dość pogodnie. Miejscami jednak, głównie na północy, w centrum i zachodzie może przelotnie popadać słaby deszcz.

Najmniej przyjazna aura wystąpi na południowym zachodzie - głównie w rejonie Sudetów. Tam po południu mogą występować niezbyt silne burze, z porywistym wiatrem, dochodzącym w porywach do 60 km/h oraz opadami deszczu na poziomie 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Będzie ciepło w niemal całym kraju: od 20-22 stopni na północy i terenach podgórskich Karpat, około 24 w centrum i na wschodzie do 27 stopni Celsjusza w zachodniej Polsce. Chłodniej może być tylko miejscami nad samym Bałtykiem: około 18 st. C.

Mapa Europy prezentująca maksymalne prognozowane temperatury powietrza na 18 czerwca, z najwyższymi wartościami sięgającymi 37°C w południowej Hiszpanii, południowej Francji i północnych Włoszech oraz niższymi temperaturami na północy i wschodzie konty...
Czwartek będzie ciepłym dniem w wielu miejscach, a szczególnie na zachodzie, choć tam do progu upału zabraknie kilku stopniIMGWmateriał zewnętrzny

Temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który poza burzami będzie słaby i umiarkowany.

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Jakub Wojciechowski

Rano uwaga na mgły. Potem zrobi się przyjemniej

Rano lokalnie na terenach podgórskich Podkarpacia trzeba jeszcze uważać na zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, jednak w najbliższych godzinach powinny się one rozproszyć.

Dzięki wyżowi pogoda w czwartek będzie w wielu miejscach przeważnie korzystnie wpływać na nasz organizm, choć rano warunki przeważnie będą obojętne.

Mapa Polski z zaznaczonymi strefami korzystnych i niekorzystnych warunków biometeorologicznych, podzielona na obszary o różnej intensywności barwami zieleni, z wyraźnie zaznaczoną linią graniczną przebiegającą przez centralną część kraju oraz legendą w...
Wyż Falk sprawi, że w ciągu dnia w wielu miejscach warunki będą korzystneIMGWmateriał zewnętrzny

Praktycznie tylko podczas możliwych burz na południowym zachodzie warunki miejscowo mogą się czasowo pogorszyć do obojętnych.

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