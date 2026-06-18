Robi się coraz cieplej, co mocniej odczuwają mieszkańcy zachodniej Polski. Tam w środę było miejscami 25 stopni Celsjusza, ale teraz będzie jeszcze więcej. Podobnie będzie w całym kraju - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wciąż jednak będzie sporo obszarów z deszczem, a burze też się pojawią.

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Pogoda coraz przyjaźniejsza. Pomaga nam Falk

Coraz mniej czasu zostało do nadejścia pierwszej tegorocznej fali upałów, co ma nastąpić w piątek. Zbliżający gorąc da się jednak odczuć już teraz.

W czwartek nasz kraj znajdzie się w zasięgu wyżu Falk, dzięki czemu w dużej części Polski będzie dość pogodnie. Miejscami jednak, głównie na północy, w centrum i zachodzie może przelotnie popadać słaby deszcz.

Najmniej przyjazna aura wystąpi na południowym zachodzie - głównie w rejonie Sudetów. Tam po południu mogą występować niezbyt silne burze, z porywistym wiatrem, dochodzącym w porywach do 60 km/h oraz opadami deszczu na poziomie 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Będzie ciepło w niemal całym kraju: od 20-22 stopni na północy i terenach podgórskich Karpat, około 24 w centrum i na wschodzie do 27 stopni Celsjusza w zachodniej Polsce. Chłodniej może być tylko miejscami nad samym Bałtykiem: około 18 st. C.

Czwartek będzie ciepłym dniem w wielu miejscach, a szczególnie na zachodzie, choć tam do progu upału zabraknie kilku stopni IMGW materiał zewnętrzny

Temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który poza burzami będzie słaby i umiarkowany.

Rano uwaga na mgły. Potem zrobi się przyjemniej

Rano lokalnie na terenach podgórskich Podkarpacia trzeba jeszcze uważać na zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, jednak w najbliższych godzinach powinny się one rozproszyć.

Dzięki wyżowi pogoda w czwartek będzie w wielu miejscach przeważnie korzystnie wpływać na nasz organizm, choć rano warunki przeważnie będą obojętne.

Wyż Falk sprawi, że w ciągu dnia w wielu miejscach warunki będą korzystne IMGW materiał zewnętrzny

Praktycznie tylko podczas możliwych burz na południowym zachodzie warunki miejscowo mogą się czasowo pogorszyć do obojętnych.

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