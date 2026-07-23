"Idź się napić i zwiedzać dachy". Awantura polityków PiS

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

"Nie dopuśćcie tego więcej do Sejmu" - pisał o koleżance z partii poseł PiS Dariusz Matecki. Monika Pawłowska nie pozostała dłużna. "Idź się napić i zwiedzać dachy" - zareagowała. Posłanka zapowiedziała też, że skieruje sprawę do Komisji Etyki Poselskiej i Jarosława Kaczyńskiego. Spięcie jest wynikiem ultimatum, jakie prezes PiS postawił politykom swojej formacji.

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Monika Pawłowska i Dariusz Matecki
Monika Pawłowska i Dariusz MateckiAdam Chelstowski/Forum/Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • W wyniku ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego politycy PiS muszą złożyć deklarację o braku przynależności do działających w ramach partii stowarzyszeń.
  • Na tle postawionego ultimatum doszło do spięcia Dariusza Mateckiego i Moniki Pawłowskiej w mediach społecznościowych.
  • Monika Pawłowska zapowiedziała, że skieruje sprawę do Komisji Etyki Poselskiej oraz do Jarosława Kaczyńskiego.
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Termin na złożenie deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń działających w ramach PiS, mija w czwartek o północy. Wcześniej - w południe - ma się odbyć spotkanie Jarosława KaczyńskiegoMateuszem Morawieckim.

Działacze stowarzyszenia byłego premiera Rozwój Plus deklarowali, że nie złożą deklaracji "lojalności" wobec kierownictwa partii.

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Na tle tego konfliktu między politykami skupionymi wokół Morawieckiego a pozostałą częścią PiS, zjednoczoną głównie wokół Przemysława Czarnka i dawnej Suwerennej Polski, w mediach społecznościowych dochodzi do spięć.

Tak było w przypadku Dariusza Mateckiego i Moniki Pawłowskiej, która należy do stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego.

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"Do wszystkich prawych wyborców Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa oraz powiatów bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego - nie dopuśćcie tego więcej do Sejmu! Chociażby wywiesiła tysiąc bilbordów. Szanujmy prawicę" - napisał Matecki, odnosząc się do Pawłowskiej. Poseł dołączył do wpisu zdjęcia polityczki m.in. ze strajków kobiet.

W reakcji posłanka oznajmiła, że "Matecki urządził na nią nagonkę".

"Pozuje jednak na wielkiego obrońcę rodziny i życia, pisząc jednocześnie o kobiecie, matce, pośle na Sejm RP - 'nie dopuście TEGO do Sejmu'. Taki to jest mężczyzna prawicowy szanujący kobiety? Jaki daje przykład?" - napisała Pawłowska, przywołując słowa Mateckiego.

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Posłanka zapowiedziała, że skieruje sprawę do Komisji Etyki Poselskiej i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Liczę, że to chamstwo szybko zostanie poskromione przez odpowiednie organy partii. Obrzydlistwo" - skomentowała posłanka.

Matecki odpowiedział partyjnej koleżance na platformie X z konta Suwerennej Polski.

"Faktycznie, uważam, że takie osoby nie powinny się nawet zbliżać do konserwatywnych partii. Dla mnie polityka to coś więcej niż miejsce na liście w kolejnej formacji politycznej. Nie chcę prawicy z piorunem na twarzy" - napisał.

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"W latach 2021-2023 nie byłeś taki odważny. Każdy głos się liczył. Teraz chcecie rozróby i kłótni i rozbicia naszego obozu, zamiast zwycięstwa" - zareagowała Pawłowska.

"Współczuję żonie, jesteś zwykłym mizoginem. Naucz się kultury. Reprezentujesz sobą wszystko, czym się brzydzi każda kobieta. A teraz idź się napić i zwiedzać dachy. Żadna z ciebie prawica. Faceci na prawicy mają kulturę i szacunek do kobiet" - napisała.

Zgodnie z zapowiedziami po upływie czwartkowego terminu ultimatum władze PiS mają w przyszłym tygodniu podjąć decyzje związane z deklaracjami każdego z parlamentarzystów.

Z kolei w środę rzecznik partii Rafał Bochenek we wpisie na X wprost oświadczył, że ci, którzy chcą pozostać w PiS, do czwartku mają czas na złożenie oświadczeń. Ocenił też, że stowarzyszenie Rozwój Plus prowadzi "działalność rozłamową".

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