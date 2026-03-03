Iackl nie wszędzie przyniesie spokój. Będą rejony z chmurami i deszczem

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda zdecydowanie nam sprzyja, choć we wtorek będą wyjątki. Chociaż praktycznie wszędzie będzie sucho i spokojnie, nie zabraknie chmur. Mieszkańcy północnego wschodu mogą spodziewać się deszczu, jednak nie będą to silne opady. Temperatury będą zdecydowanie wiosenne.

W niektórych miejscach zaczynają kwitnąć krokusy. Pogoda bardziej wiosenna
Przed Halą Stulecia we Wrocławiu pojawiły się pierwsze krokusy. Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej wiosennaKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

"Przed nami spokojny dzień z przewagą zachmurzenia małego i umiarkowanego. Jedynie na wschodzie okresami więcej chmur, a na północnym wschodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu" - czytamy na profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. W większości kraju pogoda będzie bardzo przyjazna.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda przynosi spokój. Nieprzyjemnie tylko w kilku miejscach

Polska wciąż pozostaje pod wpływem rozległego wyżu Iackl. Dzięki temu przez większość dnia będziemy się cieszyć spokojną, wiosenną aurą, ale dzień nie będzie do końca słoneczny.

Najlepsze warunki panować będą na zachodzie, południowym zachodzie oraz w centrum, gdzie zachmurzenie będzie niewielkie. W pozostałych miejscach jednak będzie pochmurnie, choć przeważnie sucho. Słaby deszcz i mżawka mogą popadać na północy i północnym wschodzie.

Rano trzeba uważać na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Mogą one występować na północnym wschodzie, a przed południem powinny zaniknąć.

Słaby deszcz i mżawka mogą popadać na północy i północnym wschodzie oraz lokalnie na Podkarpaciu. Wysoko w górach może popadać deszcz ze śniegiem i sam śnieg.

Zobacz również:

Nocne przymrozki będą nam towarzyszyć przez większość czasu w pierwszej połowie marca - prognozuje IMGW
Polska

Jedno zimowe zjawisko nie chce ustąpić. Wiemy, jak długo z nami zostanie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Poranek mroźny tylko lokalnie. Dzień zdecydowanie ciepły

    Początek marca jest ciepły i wtorek nie będzie wyjątkiem. Choć o godz. 8:00 w Jeleniej Górze panował jeszcze mróz na poziomie -1,8 st. C, to w zdecydowanej większości kraju o tej porze temperatury były już dodatnie.

    W ciągu dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, gdzie synoptycy IMGW prognozują 5 stopni Celsjusza. W centrum stopni będzie około 12, a najwyższych temperatur mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej Polski - tam termometry pokażą do 14-15 stopni Celsjusza.

    Mapa anomalii temperatury w Polsce i krajach sąsiednich, ukazująca intensywne ocieplenie z największymi odchyleniami temperatury na zachodzie kraju, zaznaczone odcieniami czerwieni, oraz z naniesionymi nazwami większych miast i regionów.
    Wtorek będzie ciepły, choć nie do końca pogodny. W wielu miejscach będzie kilkanaście stopni powyżej zeraWXChartsmateriał zewnętrzny

    Dzień będzie dość pochmurny, ale przeważnie suchy, za to nie musimy przejmować się wiatrem - będzie przeważnie słaby lub umiarkowany.

    Zobacz również:

    Pogoda w poniedziałek będzie spokojna, choć lokalnie na północnym wschodzie słabo popada. Wyż Iackl do większości Polski przyniesie słońce lub tylko niewielkie zachmurzenie
    Polska

    Nad Polskę dotarł Iackl. Pogoda nie rozłoży się równo

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Minister energii: Nie ma ryzyka, że zabraknie nam paliwaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze