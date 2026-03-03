"Przed nami spokojny dzień z przewagą zachmurzenia małego i umiarkowanego. Jedynie na wschodzie okresami więcej chmur, a na północnym wschodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu" - czytamy na profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. W większości kraju pogoda będzie bardzo przyjazna.

Pogoda przynosi spokój. Nieprzyjemnie tylko w kilku miejscach

Polska wciąż pozostaje pod wpływem rozległego wyżu Iackl. Dzięki temu przez większość dnia będziemy się cieszyć spokojną, wiosenną aurą, ale dzień nie będzie do końca słoneczny.

Najlepsze warunki panować będą na zachodzie, południowym zachodzie oraz w centrum, gdzie zachmurzenie będzie niewielkie. W pozostałych miejscach jednak będzie pochmurnie, choć przeważnie sucho. Słaby deszcz i mżawka mogą popadać na północy i północnym wschodzie.

Rano trzeba uważać na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Mogą one występować na północnym wschodzie, a przed południem powinny zaniknąć.

Słaby deszcz i mżawka mogą popadać na północy i północnym wschodzie oraz lokalnie na Podkarpaciu. Wysoko w górach może popadać deszcz ze śniegiem i sam śnieg.

Poranek mroźny tylko lokalnie. Dzień zdecydowanie ciepły

Początek marca jest ciepły i wtorek nie będzie wyjątkiem. Choć o godz. 8:00 w Jeleniej Górze panował jeszcze mróz na poziomie -1,8 st. C, to w zdecydowanej większości kraju o tej porze temperatury były już dodatnie.

W ciągu dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, gdzie synoptycy IMGW prognozują 5 stopni Celsjusza. W centrum stopni będzie około 12, a najwyższych temperatur mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej Polski - tam termometry pokażą do 14-15 stopni Celsjusza.

Wtorek będzie ciepły, choć nie do końca pogodny. W wielu miejscach będzie kilkanaście stopni powyżej zera WXCharts materiał zewnętrzny

Dzień będzie dość pochmurny, ale przeważnie suchy, za to nie musimy przejmować się wiatrem - będzie przeważnie słaby lub umiarkowany.

