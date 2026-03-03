Iackl nie wszędzie przyniesie spokój. Będą rejony z chmurami i deszczem
Pogoda zdecydowanie nam sprzyja, choć we wtorek będą wyjątki. Chociaż praktycznie wszędzie będzie sucho i spokojnie, nie zabraknie chmur. Mieszkańcy północnego wschodu mogą spodziewać się deszczu, jednak nie będą to silne opady. Temperatury będą zdecydowanie wiosenne.
"Przed nami spokojny dzień z przewagą zachmurzenia małego i umiarkowanego. Jedynie na wschodzie okresami więcej chmur, a na północnym wschodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu" - czytamy na profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. W większości kraju pogoda będzie bardzo przyjazna.
Pogoda przynosi spokój. Nieprzyjemnie tylko w kilku miejscach
Polska wciąż pozostaje pod wpływem rozległego wyżu Iackl. Dzięki temu przez większość dnia będziemy się cieszyć spokojną, wiosenną aurą, ale dzień nie będzie do końca słoneczny.
Najlepsze warunki panować będą na zachodzie, południowym zachodzie oraz w centrum, gdzie zachmurzenie będzie niewielkie. W pozostałych miejscach jednak będzie pochmurnie, choć przeważnie sucho. Słaby deszcz i mżawka mogą popadać na północy i północnym wschodzie.
Rano trzeba uważać na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Mogą one występować na północnym wschodzie, a przed południem powinny zaniknąć.
Słaby deszcz i mżawka mogą popadać na północy i północnym wschodzie oraz lokalnie na Podkarpaciu. Wysoko w górach może popadać deszcz ze śniegiem i sam śnieg.
Poranek mroźny tylko lokalnie. Dzień zdecydowanie ciepły
Początek marca jest ciepły i wtorek nie będzie wyjątkiem. Choć o godz. 8:00 w Jeleniej Górze panował jeszcze mróz na poziomie -1,8 st. C, to w zdecydowanej większości kraju o tej porze temperatury były już dodatnie.
W ciągu dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, gdzie synoptycy IMGW prognozują 5 stopni Celsjusza. W centrum stopni będzie około 12, a najwyższych temperatur mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej Polski - tam termometry pokażą do 14-15 stopni Celsjusza.
Dzień będzie dość pochmurny, ale przeważnie suchy, za to nie musimy przejmować się wiatrem - będzie przeważnie słaby lub umiarkowany.
