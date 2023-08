Napięcie na linii polsko-ukraińskiej po wypowiedzi Marcina Przydacza

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, komentując kwestię embarga na ukraińskie zboże, przekazał, że "to, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika. Jesteśmy w okresie żniw". - Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie - powiedział. - Jeśli chodzi o Ukrainę, naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic - dodał.