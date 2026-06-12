W skrócie Polska oficjalnie przyjęła pierwsze samoloty F-35 do wyposażenia Sił Zbrojnych RP, co prezydent Karol Nawrocki określił jako historyczny krok dla wojska.

Ceremonia powitania F-35 w Łasku zgromadziła najważniejsze osoby w państwie oraz przedstawiciela USA, a maszyny otrzymały nazwę "Husarze".

Do 2029 r. polskie Siły Zbrojne mają otrzymać łącznie 32 samoloty F-35, a kontrakt na ich dostawę podpisano w 2020 r. za 4,6 mld dolarów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Po przelocie nad Polską trzy myśliwce F-35 wylądowały w Łasku, a pilotów powitano brawami. Ceremonia w Łasku rozpoczęła się przemówieniem Karola Nawrockiego.

- F-35 to więcej niż wielozadaniowa maszyna, wielozadaniowy samolot. To z całą pewnością platforma systemu walki, bardzo inteligentna, technologicznie rozwinięta, potrafiąca przetwarzać dane i w czasie rzeczywistym te dane przesyłać także do innych systemów, które odpowiadają za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - podkreślił prezydent.

Uroczyste powitanie F-35 w Łasku. Przemówienia Nawrockiego i Kosiniaka-Kamysza

Nawrocki zwrócił się również do Mariusza Błaszczaka. - Panie ministrze, dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął - wskazał, dodając, że "dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej przygotować tą wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadania".

Następnie głos zabrał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla Sił Zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy Wojska Polskiego - powiedział wicepremier. Nawiązując do słów Nawrockiego, wskazał, że "Polska ani się nie zaczyna, ani się nie kończy na jednej dacie". - Przychodzą kolejne rządy, prezydenci, kolejne pokolenia. Najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej - kontynuował.

- Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić, ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa, dialog zawsze budują - podkreślił.

Zdaniem wicepremiera "Polska jest dziś niekwestionowanym liderem budowy architektury bezpieczeństwa w Europie, jest liderem wschodniej flanki NATO, wschodniej granicy Unii Europejskiej". To dzięki działaniom Polski, jak mówił, wschodnia flanka "jest najlepiej strzeżona i najlepiej chroniona w historii".

W czasie ceremonii wystąpił także Thomas DiNanno - podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych podkreślał wagę partnerstwa polsko-amerykańskiego, które "jest tak stare jak właściwie Ameryka i 250 lat historii Stanów Zjednoczonych to także historia naszego partnerstwa".

Samoloty F-35 w Siłach Zbrojnych RP. Ceremonia przyjęcia w Łasku

W ramach wydarzenia "Powitanie z Polską" samoloty F-35 "Husarz" w godzinach porannych przemierzały niebo nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Nagranie ukazujące start jednego z samolotów opublikował resort obrony na platformie X.

Rozwiń

Pierwsze polskie jednostki F-35 przybyły do bazy w Łasku 22 maja. Łącznie polskie Siły Zbrojne zasilą 32 takie maszyny - ostatnie z dostaw jest zaplanowana na 2029 r. Samoloty będą stacjonowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie).

Kontrakt na samoloty F-35. "Husarze" oficjalnie w polskich Siłach Zbrojnych

Kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów, dzięki któremu polskie Siły Powietrzne zyskają 32. "Husarze", zawarto w 2020 r. Decyzję o podpisaniu umowy podjął ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. Dostawy sprzętu są rozłożone na etapy. Do końca 2026 r. do Polski trafi 14 samolotów F-35, a do końca 2027 r. kolejnych 12. Za produkcję myśliwców odpowiada amerykański koncern Lockheed Martin.

W maju do bazy w Łasku przybyły trzy pierwsze polskie jednostki. - To wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska - mówił wówczas Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że wydarzenie jest "symbolem współpracy transatlantyckiej, w której Polska jest absolutnym liderem".





"Będzie mordobicie". Szef Kancelarii Sejmu o imprezie z udziałem Nawrockiego Polsat News Polsat News