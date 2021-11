Hulajnogi elektryczne. Nowe przepisy od 2 listopada. Co się zmienia?

Od wtorku 2 listopada obowiązkowym wyposażeniem hulajnogi elektrycznej staną się przednie i tylne światła pozycyjne. Pierwsze będzie musiało mieć białą albo żółtą barwę, natomiast to zamontowane z tyłu - czerwone. Ponadto z boku, po obu stronach hulajnogi muszą pojawić się białe albo żółte odblaski. Kolejny, czerwony odblask o kształcie innym niż trójkąt trzeba zamontować z tyłu.

W rządowym rozporządzeniu uściślono, że światła pozycyjne muszą być widoczne w nocy, przy dobrej przejrzystości powietrza, z odległości co najmniej 150 metrów. Aby zgodnie z prawem poruszać się elektryczną hulajnogą, od wtorku niezbędne są również co najmniej jeden hamulec, dzwonek (albo inny sprzęt wydający ostrzegawcze sygnały) i podpórka pozwalająca stabilnie ustawić pojazd.



Nowe przepisy o hulajnogach. Określono wymiary, ale nie moc

Podczas ewentualnej kontroli sprawdzany będzie również numer rozpoznawczy albo kod graficzny, który nadał producent. Pozwalają one zidentyfikować hulajnogę i powinny być trwale umieszczone np. na ramie.



W nowych przepisach wyjaśniono także, że długość elektrycznej hulajnogi nie może przekroczyć 1,4 metra, a jej szerokość - 0,9 metra. Jej masa własna powinna wynosić co najwyżej 30 kg, a dodatkowo określono, że rozpędzi się co najwyżej do 20 km/h. Rozporządzenie nie mówi jednak, jaką maksymalną mocą hulajnogi będzie mógł pochwalić się jej właściciel.



Kolejną zmianę prawa dotyczącą e-hulajnóg przewidziano na 1 stycznia 2022 roku. Jak mówi ten projekt, "kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych". Taki zapis ma wyeliminować z dróg "fałszywe" hulajnogi elektryczne, np. po przeróbkach mających na celu "ominięcie" przepisów ważnych od wtorku.

Hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. Jazda po chodniku dopuszczona jako wyjątek

To kolejna w tym roku zmiana przepisów dotyczących urządzeń transportu osobistego. Od 20 maja osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T, aby kierować e-hulajnogą. Dodatkowo dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.



Wtedy też zdecydowano m.in., że kierujący takim jednośladem musi korzystać z drogi lub pasa dla rowerów. Gdy ich brakuje, może wjechać na jezdnię, ale tylko wtedy, gdy ruch pojazdów jest tam dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Ten warunek nie podwyższa jednak limitu prędkości 20 km/h dla użytkowników hulajnóg.



Wjazd na chodnik dla tych kierujących jest możliwy tylko wtedy, gdy nie ma wydzielonego miejsca dla rowerów, a auta po najbliższej drodze mogą jeździć co najmniej 30 km/h.