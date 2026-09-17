W skrócie Wojsko Polskie wyjaśniło, że hałas w centralnej Polsce był efektem przekroczenia bariery dźwięku przez samoloty bojowe, które poderwano w celu ochrony przestrzeni powietrznej.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo wstrzymały loty w związku z działaniami wojska, jednak po kilku godzinach wznowiono operacje.

Dowództwo Operacyjne RSZ oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowały, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i odwołano alert przed atakiem z powietrza.

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W czwartek przed południem mieszkańcy powiatów w woj. lubelskim i podkarpackim otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza.

Nieco wcześniej DORSZ poinformowało, że w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

DORSZ: Polska poderwała myśliwce w związku z sytuacją w Ukrainie

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.

"Informujemy, że huk słyszalny dziś przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej z użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy" - przekazało Dowództwo Operacyjne w późniejszym wpisie na X.

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DORSZ podkreśliło, że działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa.

Aktualizacja: Lotnictwo zakończyło swoje działania

Około godziny 13:00 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze, wcześniej czasowo wstrzymane.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa. Poinformowano też, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało z kolei o odwołaniu zagrożenia atakiem z powietrza kierując do mieszkańców woj. podkarpackiego i lubelskiego odpowiedni alert.



