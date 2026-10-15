W skrócie Marcin Horała poinformował o wysłaniu pisma do Włodzimierza Czarzastego w sprawie wydarzenia z udziałem Macieja Berka w sejmowym gabinecie.

W dokumencie Horała wyraził wątpliwości co do charakteru wydarzenia i uznał je za inscenizację ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Podkreślono, że według Horały powstały nieporozumienia, a Maciej Berek podaje się publicznie za sędziego TK mimo wątpliwości dotyczących formalności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Marcin Horała poinformował o skierowaniu pisma do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w mediach społecznościowych. Na platformie X zamieścił zarówno treść dokumentu, jak i jego zdjęcie.

Jak czytamy, poseł zwrócił się z prośbą o "informację co do charakteru spotkania towarzyskiego w gabinecie Pana Marszałka, które odbyło się wczoraj, tj. w dniu 14 października br. o godz. 9". W tym terminie miało miejsce sejmowe ślubowanie Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Rozwiń

Ślubowanie Macieja Berka w Sejmie. Horała: Stan oderwania od rzeczywistości

Polityk stwierdził, iż, ponieważ ani on, ani wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, nie został zaproszony czy nawet poinformowany o wydarzeniu, nie miało ono "nic wspólnego z działaniami organów Sejmu takich jak Prezydium".

"Nawiasem mówiąc - za brak zaproszenia nie obrażam się, i tak bym nie przyszedł, aby swoją obecnością nie stwarzać pozorów legitymizacji tego wydarzenia" - napisał.

Horała podkreślił, że "wyjaśnienie sprawy jest istotne, albowiem nieporozumienia wokół owego wydarzenia przybrały wielką skalę".

"Pan Maciej Berek został nim wprowadzony w stan oderwania od rzeczywistości i aktualnie błędnie podaje się publicznie za sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podobnemu złudzeniu uległo wiele mediów i osób pełniących ważne funkcje" - stwierdził.

W ocenie polityka związanego z Rozwojem Plus "złudzenie" to jest skutkiem "przeprowadzonej podczas spotkania inscenizacji złożenia ślubowania przez sędziego TK".

"Skala powstałych nieporozumień". Ironiczny wpis Marcina Horały

"Szanuję prawo Pana Marszałka do organizacji spotkań towarzyskich w swoim gabinecie, dowolnego doboru zaproszonych gości oraz zapewnienia rozrywek umilających czas zebranym" - czytamy w dalszej części wpisu.

Na koniec Horała ponownie poprosił o jasną informację co do charakteru wydarzenia. "Mając na uwadze skalę powstałych nieporozumień, jak również w trosce o dobrostan psychiczny Pana Macieja Berka, podającego się obecnie za kogoś, kim nie jest" - wyjaśnił.

Maciej Berek, wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września, w środę rano złożył w Sejmie ślubowanie, m.in. w obecności Włodzimierza Czarzastego.

Na uroczystości nie pojawił się Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki argumentuje, że były minister nie spełnia wymogów formalnych, aby objąć to stanowisko.



