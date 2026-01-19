W skrócie Szymon Hołownia ogłosił przekazanie pełnej odpowiedzialności za Polskę 2050 Paulinie Hennig-Klosce i Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała współprzewodnictwo w partii razem z Pauliną Hennig-Kloską.

Rada Krajowa Polski 2050 nie podjęła decyzji w sprawie powtórzenia procesu wyborczego i zaplanowano kontynuację obrad.

"Przekazałem dziś członkom Rady Krajowej w serdecznej wiadomości, że decyzje Kandydatek walczących o fotel Przewodniczącej skłaniają mnie do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii" - napisał Szymon Hołownia w oświadczeniu na platformie X.

Jak dodał były marszałek Sejmu, "fundamentem mojego myślenia jest, i zawsze była, spójność Koalicji 15 października oraz stałość i trwałość Klubu Parlamentarnego". "Tak wiele przecież mamy jeszcze razem do zrobienia" - nadmienił Hołownia.

Zaznaczył również, że "dane nam będzie jeszcze nie raz usiąść, znów z życzliwością porozmawiać, a potem wspólnie i dobrze popracować dla Polski".

Wybory przewodniczącego Polski 2050. Pełczyńska-Nałęcz złożyła propozycję

W poniedziałek Polsat News poinformował, że minister funduszy i polityki regionalnej, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała list do działaczy partii. Zaproponowała w nim objęcie współprzewodnictwa w ugrupowaniu wraz z drugą wiceprzewodniczącą - ministrem klimatu i polityki regionalnej Pauliną Hennig-Kloską.

Obie polityczki starały się o wybór na przewodniczącą partii. Druga tura wyborów, w której konkurowały została jednak unieważniona po tym jak okazało się, że oddano znacznie więcej głosów, niż było osób uprawnionych do głosowania.

W piątek wieczorem zebrała się Rada Krajowa Polski 2050, która miała zdecydować, czy powtórzyć cały proces wyborczy, czy jedynie drugą turę wyborów na przewodniczącego. Ostatecznie decyzji jednak nie podjęto, dlatego na poniedziałek na godz. 18 zaplanowano wznowienie obrad.

W podcaście Interii "Polityczny WF" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek mówili z kolei, że Polska 2050 - według Hołowni - powinna opuścić koalicję rządzącą, bo w obecnym sojuszu na tę partię nic dobrego nie czeka. W ugrupowaniu nie brakuje przekonanych, iż nawet jeśli uda się ugasić pożar wokół wyborów na lidera ugrupowania, wewnętrzny konflikt rozwinął się na tyle, że rozpad Polski 2050 jest nieunikniony.

