W skrócie Szymon Hołownia oraz Paulina Hennig-Kloska zostali nowymi członkami zarządu partii Polska 2050.

Posiedzenie Rady Krajowej partii odbyło się zdalnie i było pierwszym po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na przewodniczącą.

Do zarządu powołano także posłów Rafała Kasprzyka i Sławomira Ćwika.

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 było pierwszym po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko przewodniczącej ugrupowania.

Jak poinformowało w sobotę wieczorem PAP biuro prasowe ugrupowania, Rada Krajowa wybrała tego dnia cztery osoby do zarządu: kontrkandydatów Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na przewodniczącego ugrupowania - Paulinę Hennig-Kloskę i posła Rafała Kasprzyka, a także Szymona Hołownię oraz posłaSławomira Ćwika. Trzy pierwsze nazwiska to rekomendacje szefowej partii.

Pełczyńska-Nałęcz jeszcze we wtorek powołała pierwszych członków nowego zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem Robert Sitnik. W zarządzie znalazł się również szef klubu Paweł Śliz.

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej rozpoczęło się w trybie zdalnym przed południem. W międzyczasie nastąpiła przerwa; posiedzenie wznowiono wieczorem.

Według statutu partii, w skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do dziesięciu osób. Przewodnicząca ugrupowania może powołać do czterech członków zarządu, tj. pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego partii, skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef sejmowego klubu parlamentarnego.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Szymon Hołownia poinformował, iż nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Chociaż pojawiały się pogłoski, że może on zmienić swoją decyzję, polityk ostatecznie nie zabiegał o kolejną kadencję na tym stanowisku.

W połowie listopada Hołownia przestał także pełnić funkcję marszałka Sejmu. Ubiegał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców, jednak nie został wybrany.

