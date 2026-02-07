Hołownia z nową rolą w Polsce 2050. Decyzja zapadła

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

Były marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska znaleźli się w gronie nowych członków zarządu Polski 2050. Rada Krajowa ugrupowania wybierała osoby do zarządu w sobotę.

Mężczyzna w okularach w granatowym garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie, stojący na tle białej ściany oświetlonej przez światło wpadające przez okno.
Wybrano członków nowego zarządu Polski 2050, wśród nich Szymon HołowniaJacek Szydlowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Szymon Hołownia oraz Paulina Hennig-Kloska zostali nowymi członkami zarządu partii Polska 2050.
  • Posiedzenie Rady Krajowej partii odbyło się zdalnie i było pierwszym po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na przewodniczącą.
  • Do zarządu powołano także posłów Rafała Kasprzyka i Sławomira Ćwika.
Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 było pierwszym po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko przewodniczącej ugrupowania.

Jak poinformowało w sobotę wieczorem PAP biuro prasowe ugrupowania, Rada Krajowa wybrała tego dnia cztery osoby do zarządu: kontrkandydatów Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na przewodniczącego ugrupowania - Paulinę Hennig-Kloskę i posła Rafała Kasprzyka, a także Szymona Hołownię oraz posłaSławomira Ćwika. Trzy pierwsze nazwiska to rekomendacje szefowej partii.

Polska 2050. Szymon Hołownia i Paulina Hennig-Kloska członkami nowego zarządu partii

Pełczyńska-Nałęcz jeszcze we wtorek powołała pierwszych członków nowego zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem Robert Sitnik. W zarządzie znalazł się również szef klubu Paweł Śliz.

    Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej rozpoczęło się w trybie zdalnym przed południem. W międzyczasie nastąpiła przerwa; posiedzenie wznowiono wieczorem.

    Według statutu partii, w skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do dziesięciu osób. Przewodnicząca ugrupowania może powołać do czterech członków zarządu, tj. pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego partii, skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef sejmowego klubu parlamentarnego.

    Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Szymon Hołownia poinformował, iż nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Chociaż pojawiały się pogłoski, że może on zmienić swoją decyzję, polityk ostatecznie nie zabiegał o kolejną kadencję na tym stanowisku.

    W połowie listopada Hołownia przestał także pełnić funkcję marszałka Sejmu. Ubiegał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców, jednak nie został wybrany.

