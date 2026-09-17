W skrócie Paweł Śliz poinformował o rezygnacji z funkcji przewodniczącego klubu Polski 2050, wskazując Szymona Hołownię jako osobę, która powinna przejąć kierowanie pracami w Sejmie.

Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polski 2050.

Według doniesień medialnych, plany dotyczące wejścia Szymona Hołowni do rządu nie zostaną zrealizowane.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Paweł Śliz poinformował, że "usiadł i uzgodnił" z Szymonem Hołownią "jaki podział ról w klubie da nam największą siłę". Jak dodał, wewnątrz klubu doszło do zgody, że "na tym etapie kadencji" to były marszałek Sejmu powinien "brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowania pracami w Sejmie".

"To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny" - napisał poseł.

Hołownia nowym przewodniczącym klubu Polski 2050. Paweł Śliz rezygnuje

We wpisie w mediach społecznościowych Paweł Śliz podkreślił, że nie pojawi się w Sejmie w piątek, jednak nieobecność ta "była zaplanowana od dawna i wynika z zupełnie innych powodów".

"Nie uciekłem obrażony" - skwitował swój wpis.

Do słów klubowego kolegi odniósł się - bardzo krótko - sam zainteresowany. "Dziękuję, Paweł!" - napisał Hołownia.

Głos zabrał także wiceprzewodniczący Polski 2050, Bartosz Romowicz. "Nowym Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polski 2050 został Szymon Hołownia. W związku z tym naturalnym dla mnie jest to, że Paweł Śliz zostaje I Wiceprzewodniczącym Klubu, a ja będę II Wiceprzewodniczącym" - napisał w serwisie X.

Poseł podziękował Ślizowi za wspólną pracę. "Tylko ja i Paweł Śliz wiemy, ile przez te dwa lata odbyliśmy rozmów, załatwiliśmy spraw i rozwiązaliśmy problemów" - czytamy.

Wpis informujący o tym, że Hołownia ogłoszony został nowym przewodniczącym pojawił się też na oficjalnym profilu klubu. "Założyciel partii pokieruje teraz najważniejszym politycznym ciałem naszego ugrupowania. Powodzenia!" - napisano.

W treści stwierdzono, że rezygnacja Śliza jest "przemyślaną i przedyskutowaną decyzją". "Paweł, dziękujemy za te owocne dwa lata i dobre naoliwienie naszego okrętu, który obiera kurs na zwycięstwo obozu demokratycznego w 2027 roku" - czytamy.

W oświadczeniu wydanym na oficjalnej stronie Polski 2050 podkreślono, że "zmiany w kierownictwie klubu nie są efektem domniemanych konfliktów czy tarć".

Co z wejściem Hołowni do rządu? "Temat umarł"

Od wielu miesięcy media wielokrotnie informowały o tym, że były lider Polski 2050 jest gotów wejść do rządu, co miałoby wzmocnić jego pozycję względem obecnej liderki ugrupowania, minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która ma być skonfliktowana z premierem Donaldem Tuskiem i resztą koalicjantów.

Z medialnych doniesień wynikało też, że Hołownia mógłby zastąpić Pełczyńską-Nałęcz w resorcie lub przejąć ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego od Marty Cienkowskiej.

O tym, że plany Szymona Hołowni najprawdopodobniej nie doczekają się realizacji, Łukasz Rogojsz pisał na łamach Interii.

- To się nie wydarzy, temat umarł - krótko kwitował pytanie o powrót Szymona Hołowni do rządu jeden z ministrów w gabinecie Donalda Tuska.

Na pytanie o powody decyzji odpowiadał szybko i bez wahania: - Za dużo hamletyzowania i, przede wszystkim, za dużo wygadywania głupot. Zwłaszcza tych o konsultowaniu ustaw z prezydentem.

Chodzi o wypowiedź, dotyczącą drugiego prezydenckiego projektu ustawy o kryptowalutach.

- To nie jest moja wojna. Moja wojna jest o to, żeby pieniądze Polaków były bezpieczne - skomentował sprawę Hołownia w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.



