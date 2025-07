Goszcząc w piątek w Polsat News marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że "wielokrotnie proponowano mu czy sugerowano, rozpytywano, czy jest gotowy przeprowadzić zamach stanu ". Jak dodał, sugestie te były "testowaniem, co on zrobi".

- Mówię o "zamachu stanu", mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: Nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje - wyjaśniał Hołownia, a jego słowa wywołały burzę wśród polityków.

Wzywany do wyjaśnień marszałek Sejmu opublikował w sobotę w swoich prywatnych mediach społecznościowych oświadczenie.

"Widzę, że jest potrzeba, więc wyjaśniam że sformułowania 'zamach stanu' użyłem we wczorajszym 'Gościu Wydarzeń', podobnie jak wielokrotnie wcześniej, nie w znaczeniu prawnym - co zresztą w rozmowie zostało wyraźnie podkreślone - a politycznej diagnozy, opisu sytuacji w której dochodzi do poważnej destabilizacji państwa i podważenia zasad demokracji".