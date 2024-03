Zdaniem lidera Polski 2050 ówczesna władza funkcjonowała według przekonania, że "skoro ja jestem dobry i mam dobre intencje, to wszystko co robię musi być dobre" .

Hermes. Szymon Hołownia: Ci ludzie są niebezpieczni dla państwa polskiego

- Sprawa jest szalenie poważa. Okazuje się, że nie dość, że każdy miał tam swoją prywatną "podsłuchiwarkę" do ludzi, to jeszcze nie mieli żadnego poczucia obciachu, jeśli chodzi o nadużywanie władzy - kontynuował Hołownia.

Jak dodał Hołownia, zaufanie to szczególnie ważny element życia społecznego w "sytuacji niespokojnych czasów - zewnętrznie i wewnętrznie". Jednocześnie podkreślił, że gdy obywatele tracą zaufanie do państwa, to miejsce instytucji zajmują "ideolog", "propagandysta", a "być może wróg Polski".