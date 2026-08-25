W skrócie Szymon Hołownia jest gotów ponownie objąć stanowisko przewodniczącego Polski 2050, jeśli jednomyślnie poprą to wszyscy członkowie klubu.

W klubie trwa zbieranie podpisów poparcia dla Hołowni, jednak niektórzy posłowie mają wątpliwości lub podpisali listę z ostrożności.

Rozważane są możliwości objęcia przez Hołownię jednej z trzech funkcji rządowych, w tym stanowisk wicepremiera i ministra.

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W Polsce 2050 po raz kolejny mówi się o ponownym objęciu sterów klubu przez Szymona Hołownię. Sam wicemarszałek Sejmu przyznał w rozmowie z WP, że jest gotowy na taki scenariusz.

- Kilka miesięcy temu powiedziałem koleżankom i kolegom posłom, że jeżeli taka będzie ich jednomyślna decyzja, jestem gotów rozważyć to, żeby pokierować klubem Polski 2050 - stwierdził Hołownia.

Według niego w klubie potrzebna jest jednomyślność w tej kwestii, ponieważ nie chciałby on prowadzić do kolejnych podziałów w koalicji rządzącej. Jednocześnie zaznaczył, że czasu na decyzję co do przyszłości klubu Polski 2050 jest coraz mniej. - Czas biegnie w sposób nieubłagany, więc myślę, że za 2-3 posiedzenia Sejmu będzie za późno na tego rodzaju refleksje - powiedział.

Przewrót w Polsce 2050? Hołownia może ponownie zostać liderem klubu

Według WP do zmiany kierownictwa w Polsce 2050 może dojść jeszcze we wrześniu. Szymon Hołownia musi jednak do tego czasu mieć pewność, że wszyscy członkowie klubu chcą, by ponownie przejął w nim stery.

Na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu wśród posłów Polski 2050 miała krążyć lista poparcia dla wicemarszałka. Z 15 osób, podpisało się pod nią 12. Trzy pozostałe osoby to sam Hołownia, posłanka Ewa Schädler, która jest mu przeciwna oraz Wioleta Tomczak, która ma wątpliwości czy poprzeć byłego lidera. Jeden z rozmówców portalu, który jest członkiem klubu, zapewnił jednak, że pozostali mają zamiar próbować przekonać obie posłanki do poparcia Hołowni.

Jednocześnie inny polityk partii twierdzi, że niektórzy podpisali się pod listą, żeby nie narazić się Hołowni, jednak w rzeczywistości go nie popierają.

Pojawiają się również głosy, że wicemarszałek Sejmu, w razie ponownego objęcia funkcji lidera klubu, mógłby dążyć do zjednoczenia z klubem Centrum, czyli posłami pod wodzą Pauliny Hennig-Kloski, którzy odeszli z Polski 2050. Według rozmówców WP taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny.

Szymon Hołownia może wejść do rządu. Na stole trzy posady

Od pewnego czasu pojawiają się również głosy, że Szymon Hołownia mógłby wejść do rządu. Według portalu w grze jest objęcie przez niego trzech funkcji w gabinecie Donalda Tuska, a każda z nich wiązałaby się z rangą wicepremiera.

Pierwsze opcja to objęcie przez Hołownię funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Druga to przejęcie od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz resortu finansów. Trzecim pomysłem jest natomiast zrobienie z obecnego wicemarszałka ministra bez teki, odpowiedzialnego za walkę z dezinformacją.

Na przyznanie Hołowni tego ostatniego stanowiska miał być namawiany premier Donald Tusk. Pojawiają się jednak obawy, że stanowisko to mogłoby wchodzić w kompetencje rzecznika rządu Adama Szłapki, a także w niektóre kompetencje ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego oraz ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Szymon Hołownia jest tam gdzie chciał

Zamieszanie związane z Szymonem Hołownią skomentowała obecna liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Polsat News. - Przewodniczącym klubu, na którego z resztą Szymon Hołownia głosował, jest Paweł Śliz. Szymon chciał być wicemarszałkiem i nim jest - stwierdziła.

Przyznała również, że partia wielokrotnie namawiała Hołownię, by wszedł do rządu. - Za każdym razem odmawiał - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej i zaznaczyła, że "nic nie wie" o tym, by pojawiła się propozycja objęcia przez obecnego wicemarszałka funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa informacyjnego kraju.

Pełczyńska-Nałęcz odniosła się również do głosów, że Hołownia mógłby w rządzie zastąpić ją na stanowisku. - Przez całe wakacje buzują jakieś przecieki personalno-medialne wokół mojej osoby. Nie wiem co z tego jest prawdą, bo ja się w rządzie naprawdę zajmuję robotą, nie knuciem - powiedziała.

- Mam wrażenie, że partia Polska 2050 i jej przewodnicząca realizują zasadę, że jesteśmy trzecią drogą, a nie trzecią nogą, czyli mamy wizję, mamy agendę, walczymy o określone sprawy, jak podatki czy krótki najem. Coś tu komuś nie pasuje i to wielka szkoda - dodała.

Według niej przez wszystkie plotki o jej możliwym usunięciu z rządu "powstaje nieprzyjemne wrażenie, że jest jakaś preferencja na miernych, biernych, ale wiernych, a własne zdanie, sprawdczość dla ludzi i stawanie w ważnych sprawach przy ludziach nie jest w cenie".



