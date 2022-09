- Dzisiaj jestem na Lubelszczyźnie na ziemi chełmskiej, za chwilę będę na Podkarpaciu, w kolejnych odsłonach odwiedzimy kolejne województwa. W każdym z tych miejsc będę przedstawiał wam osoby, które chciałbym, żeby potem były waszymi przedstawicielami w Sejmie, w parlamencie, w polityce, żeby były reprezentantami tych idei, o które chcemy walczyć - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia podczas konferencji w Chełmie.

Szymon Hołownia: Mieliśmy czas, wybraliśmy dobrze

- Będę przedstawiał wam naszych kandydatów na kandydatów - na posłów, senatorów, na tych, którzy będą ubiegać się u was o tę zaszczytną pracę, jaką jest wzięcie odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy. Tych kandydatów łączy jedno - wybieraliśmy ich bardzo dokładnie, często pracowaliśmy z nimi wiele, już można powiedzieć, lat, bo od kampanii prezydenckiej mieliśmy czas, żeby zobaczyć, kto lubi, a kto nie lubi pracować, kto lubi siebie, a kto lubi innych ludzi. Mieliśmy czas, żeby to sprawdzić, wybraliśmy dobrze - tłumaczył.

- Teraz w ich ręce powierzymy to, żeby to już oni starali się bezpośrednio u was o poparcie. A my będziemy przyglądać się temu, jak to robią, żeby przed podjęciem ostatecznej decyzji o kształcie list móc powiedzieć: wykonaliście świetnie swoją pracę, zasługujecie na ten zaszczyt, jakim jest pokazanie się ludziom na karcie wyborczej i poddanie się pod ich ostateczną wolę i decyzję.

"Naszych kandydatów znacie z sąsiedztwa"

Jak powiedział Szymon Hołownia, wszystkich kandydatów łączy jedno: "to najczęściej osoby, które nie miały do czynienia z tzw. dużą polityką", choć, jak zwrócił uwagę, są też w Ruchu Polska 2050 politycy z doświadczeniem, podając za przykład obecną w Chełmie Joannę Muchę.

- Ci nasi kandydaci to bardzo często ludzie, których znacie nie z tej centralnej polityki, ale to radni, to lokalni działacze, nauczyciele, prawnicy, ludzie, których możecie spotkać w sąsiedztwie. Tacy będą nasi kandydaci, to będą mam nadzieję w przyszłości, posłowie i posłanki z sąsiedztwa, z osiedla, do których będziecie mieli naprawdę blisko - mówił Szymon Hołownia. I dodał: - Dziś w Chełmie przedstawimy wam pierwszą dwójkę.

Jak przekazała chwilę potem sekretarz generalna partii Polska 2050 Agnieszka Buczyńska, pierwsi kandydaci to radna z Chełma - Ewa Jaszczuk oraz radny z Kraśnika Paweł Kurek.